Balance legislativo de la Segpres ubica al Gobierno como el tercero más productivo desde el regreso a la democracia

El documento también asegura que la administración del Presidente Gabriel Boric ha sido la que “más leyes ha despachado en materia de seguridad desde el retorno a la democracia”.

Al término del periodo legislativo y mientras los parlamentarios dieron por cerrado el año 2025; el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) elaboró una minuta, según la cual la actual administración es el gobierno, de cuatro años, con más leyes publicadas desde el retorno a la democracia, las que llegarían a 364 entre el 11 de marzo del año 2022 y ayer 28 de enero de 2026.

Con esta productividad legislativa, según el documento, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se transforma en el tercero, superado sólo por los mandatos de los representantes de la exConcertación Ricardo Lagos y Eduardo Frei cuyos periodos, sin embargo, duraron seis y no cuatro años. Y del total de las leyes publicadas en el citado periodo, 125 corresponden a mensajes del actual Gobierno, es decir, un 34,3% del total.

Pero, la minuta elaborada por la Segpres, se enfoca en el último año del periodo, 11 de marzo de 2025 a 28 de enero del presente año, etapa en que se publicaron 63 leyes, entre las que se destaca la Reforma de Pensiones, Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, Ley de fraccionamiento pesquero, la Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, la nueva Ley Antiterrorista, la ley que moderniza la educación parvularia y la nueva Ley de Adopción.

Y respecto al trabajo durante enero de 2026, la minuta indica que “en las últimas dos semanas de trabajo legislativo, además, se despacharon a ley más de 10 proyectos”, entre los que se destaca la creación del el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados; el proyecto de Nueva Educación Pública; el que fortalece el Ministerio Público; y el que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, que aún no se ha promulgado, pues la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta el miércoles recién pasado.

Avances “históricos”

El texto acentúa también una serie de proyectos cuya promulgación constituiría un “avance histórico”, en esa calidad figuran el que creó el Ministerio de Seguridad, cuya tramitación se prolongó durante 18 años; el que autoriza el pago de la deuda histórica de los profesores, 16 años de tramitación; la Ley de Adopciones, 12 años; la Reforma de pensiones, 10 años; la reforma al sistema notarial, 7 años; y, el royalty minero, 5 años.

Adicionalmente, en el texto se plantea que “el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha sido el que más leyes ha despachado en materia de seguridad desde el retorno a la democracia”, pues a la fecha 78 leyes en esta materia han visto la luz, aseguran; y, en el área económica, señalan que el royalty minero en su primer año, reportó pagos por más de US$ 1.550 millones y ya ha distribuido más de $ 500 mil millones a comunas mineras a lo largo del país; que la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales reducirá entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de proyectos, facilitando la inversión sin rebajar los estándares regulatorios; y, que la Ley de Cumplimiento Tributario fortalece la fiscalización y permitirá aumentar la recaudación.

Y, en materia de seguridad social, se destaca, entre otras cosas, que junto con la aprobación de la Reforma de Pensiones, en el período se logró un “histórico aumento del salario mínimo” a $ 539 mil; adicionalmente se avanzó “en una mejor calidad de vida, con la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral; y, la Ley de las 40 horas”.