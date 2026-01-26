Claves del Congreso: en última semana legislativa, en duda despacho de Sala Cuna y tienen prioridad proyectos del Ejecutivo sin apoyo del futuro gobierno
Previo al receso legislativo, en ambas cámaras se intentará avanzar en iniciativas emblemáticas para la actual administración de Gabriel Boric, pero que no tienen posibilidad de ser despachadas antes del 11 de marzo y menos que las respalde José Antonio Kast.
Esta es la última semana de la sesión legislativa de 2025. Y existe una idea más o menos clara de lo que ocurrirá con algunos proyectos clave para la administración del Presidente Gabriel Boric. De hecho, aunque existe una muy pequeña esperanza de que Sala Cuna alcance a ser despachado a ley en los primeros días de marzo, antes de la asunción de José Antonio Kast, lo más probable es que pase para el próximo gobierno, lo mismo que el proyecto que reemplaza al CAE, el de Financiamiento de la Educación Superior (FES), que el altamente improbable que vea la luz.
Negociación por las mesas
Para esta semana, la Sala de la Cámara tiene una tabla de 38 proyectos, entre lunes y miércoles, un sinsentido incomprensible, puesto que máximo se votarán los dos primeros, cualquiera sean –los pueden cambiar de orden antes del inicio de la Sala-. Entre los proyectos que podrían correr la suerte de ser votados, está la reforma política del Gobierno que está en el primer lugar de la tabla; y, en segundo lugar del miércoles, está el proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado.
Cámara Baja: comisión votaría aborto
En cuanto al trabajo de comisiones, esta semana la Comisión de Hacienda de la Cámara termina con las audiencias y vota el proyecto que modifica la ley N°19.132 que crea empresa Televisión Nacional de Chile.
Por su parte, la Comisión de Trabajo tiene programadas dos sesiones consecutivas de trabajo este martes, desde las 17:30 horas, para continuar con el estudio del proyecto del Ejecutivo que busca “regular un sistema de negociación colectiva multinivel”.
Senado: Sala Cuna intenta avanzar
En la Cámara Alta, en tanto, la Comisión de Hacienda se aboca esta semana, entre otras materias, al estudio de los proyectos de Sala Cuna y el que fortalece la institucionalidad ambiental y mejora su eficiencia (iniciativa que complementa la Ley Marco de Permisos Sectoriales).
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud.
