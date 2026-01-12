Claves del Congreso: todas las miradas están puestas en el gallito oposición-Gobierno por reajuste fiscal
Estas últimas semanas del periodo está siendo especialmente poco productivas en que los parlamentarios están más pendientes de la instalación de la próxima administración.
Estas últimas semanas están lejos de ser productivas en el Congreso Nacional. Si bien la Cámara de Diputados ha adoptado la práctica de llenar la tabla de la Sala con proyectos que supuestamente votarán en las sesiones de lunes a miércoles -30 iniciativas repletan la agenda esta semana-, lo cierto es que concluidas las jornadas de trabajo de esta corporación, esa lista apenas se mueve con dos proyectos votados por jornada, algunas veces ni eso. En ese contexto, el proyecto de reajuste fiscal es el que, sin duda, se tomará la agenda, tanto política como legislativa.
La propuesta del Ejecutivo, a la que ya ingresaron indicaciones, está en segundo lugar de la tabla para ser votada el miércoles 14 de enero; fecha que fue postergada, ya que hasta el viernes recién pasado, el proyecto figuraba en la tabla del día martes.
Así las cosas, este lunes expondrán ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, representantes del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y de la Contraloría General de la República, y dependiendo de lo que digan en la instancia se escribirá el futuro de este proyecto, que podría ser aprobado, finalmente, con los votos sólo del oficialismo.
Reajuste público también pasará por Comisión de Salud de la Cámara
La Comisión de Hacienda de la Cámara está convocada este lunes para las 15:30 horas y hasta total despacho no sólo para escuchar la opinión de los organismos citados, sino también para terminar de votar en particular la iniciativa que tanta polémica ha generado, a partir de las acusaciones de la oposición en cuanto a que el proyecto estaría desfinanciado y el próximo gobierno no tendría recursos para hacerse cargo del reajuste en régimen.
En cuanto al trabajo de comisión en esta corporación, el martes 13 la Comisión de Gobierno inicia la discusión del proyecto que modifica diversos cuerpos legales, para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político, aprobado la semana pasada por el Senado y despachado a la Cámara con la urgencia de discusión inmediata.
Por su parte, a partir de las 17:30 del martes 13, la Comisión de Salud se abocará a analizar en forma detallada artículos misceláneos relacionados al sector salud presentes en el proyecto de ley de Reajuste del Sector Público.
La Comisión de Economía, inicia este martes 13, el estudio del proyecto del Ejecutivo sobre Propiedad Intelectual, con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección.
Mientras que la Comisión de Minería y Energía, el miércoles 14, continuará con el estudio del proyecto que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería; y, el que deroga la no concesibilidad del litio y establece una tasa única para su adquisición dentro de la concesión de explotación de que se trate, entre otros.
En tanto, la Comisión de Medio Ambiente recibirá a la ministra del ramo, Maisa Rojas, para que se refiera a los actos administrativos realizados por el Ejecutivo para la implementación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Senado sigue analizando el FES
La Comisión de Trabajo, este lunes 12, continúa con el estudio de las indicaciones formuladas al proyecto de ley que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo.
Esta misma jornada, la Comisión Mixta encargada de proponer la forma de resolver las divergencias entre la Cámara y el Senado en la tramitación del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado.
La Comisión de Educación, en tanto, el martes 13 continúa con el estudio del proyecto de Sala Cuna y el miércoles 14 retoma la discusión del proyecto que crea el FES en reemplazo del CAE.
