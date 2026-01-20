El diputado Diego Schalper (RN) desde Davos: “Confío en que el futuro gobierno retome este espacio de diálogo, que es muy fructífero y demandado”

El legislador opositor asegura que “una de las cosas que me ha llamado la atención es que se resiente la ausencia de Chile” en el Foro Económico Mundial.

En los tres últimos años, Chile ha estado ausente del Foro Económico Mundial (WEF) con sede en Davos. Si bien en la cita de 2026 está participando el diputado de RN Diego Schalper, su presencia no es en representación de nuestro país como tal, sino que se debe –según explicó a Diario Financiero- a que “el año 2024 fui elegido como uno de los Young Global Leaders, junto al presidente de Ecuador Daniel Noboa; y, en esa circunstancia, fuimos invitados a este espacio por parte del Foro Económico. Soy invitado directo del World Economic Forum (WEF), en el fondo”.

En medio de una jornada intensa, con múltiples reuniones, Schalper valoró que “este tipo de experiencias sirven para conocer de primera fuente las tendencias legislativas en las que están los distintos países”, por lo que manifestó que “una de las cosas que me ha llamado la atención es que se resiente la ausencia de Chile”.

-A partir de lo que está ocurriendo en Davos, ¿cómo ve la reactivación de Chile en este tipo de foros económicos?

-Me ha llamado la atención que hay mucho interés, tanto de la comunidad internacional en general como de la comunidad latina, en la presencia de Chile en este espacio. Este es un espacio donde se cultiva un diálogo muy fluido entre lo público y lo privado, en un espacio, además, plenamente garantizado; por lo tanto, una de las cosas que me ha llamado la atención es que se resiente la ausencia de Chile, por lo que confío en que el futuro gobierno retome este espacio de diálogo, que es muy fructífero y, digámoslo así, demandado. Así que esperamos que se retome.

-A su juicio, ¿cuáles serían las ventajas para Chile de volver a Davos?

-A ver… Sólo hoy en la mañana (martes) me reuní con el canciller de Bolivia, que me permitió un espacio de diálogo importante para las relaciones diplomáticas, pensando en todo el trabajo que hay que hacer en materia migratoria y de combate al crimen organizado. Luego, pude conversar con el presidente Ecuador, en un mismo espacio, se fija; y, después, con integrantes del gobierno de Panamá. Eso sin contar (las conversaciones) con integrantes de la OCDE. O sea, en el fondo, una de las cosas ventajosas para Chile es que aquí se congrega un grupo de gente que permite reuniones ágiles de 30 minutos, donde se puede sacar adelante temas de interés de ambos países.

-Política, economía y diplomacia en un solo lugar, ¿no?

-Personalmente, también he podido conversar con líderes internacionales de la agenda digital, que es uno de los temas que hemos estado impulsando; entre ellos, por ejemplo, el CEO de Microsoft. Entonces permite conversaciones que, probablemente, sería muy difícil de tener, tanto en sí mismas como en un mismo espacio.

“Mi apuesta es (…) cooperar con la agenda diplomática de Chile en general, desde el Parlamento”

-Coincidentemente usted integra la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, en ese contexto, ¿cuál sería el aporte que traería desde este foro a la Cámara de Diputados?

-Bueno, he estado participando activamente y he expuesto en materia de inteligencia artificial. Es interesante mirar la experiencia que ha tenido Europa y otros países en la legislación de experiencia digital. El lunes, me reuní con el ministro de Transformación Digital de Estonia, que hace bastantes años lleva desarrollando una estrategia muy decidida de digitalización del Estado y de estímulo de la economía digital.

-¿Asumieron algún compromiso?

-Quedamos de acuerdo en hacer una reunión virtual con las autoridades del gobierno entrante que se dediquen a ese tema. También tuve la oportunidad de conversar con autoridades del gobierno de Omán. Ahí también hay un esfuerzo importante.

-Entonces, ¿qué espera de su paso por Davos?

-Al final, mi apuesta es en dos sentidos: uno, cooperar con la agenda diplomática de Chile en general, desde el Parlamento; y, segundo, en calidad de presidente de la bancada digital, seguir fomentando el diálogo en términos legislativos y de política pública, en el tema digital en Chile.

-¿Ha tenido ocasión de comparar el avance de Chile en materia de ciberseguridad y protección de datos para ver en qué nivel estamos con nuestra nueva legislación?

-En el concierto latinoamericano y en esa legislación en particular, Chile está en muy buen pie. La discusión hoy día en Chile está en un mejor pie que en el resto de los países del continente y eso nos ha permitido compartir experiencias y ser un poquito inspiradores para otras legislaciones. En lo que respecta a la Ley de Inteligencia Artificial, ahí hay una discusión abierta, especialmente en el afán de algunos de sobrerregular el desarrollo, en momentos donde incluso en Europa, que es -por decirlo así- un espacio proclive a la regulación, están más bien retrocediendo en términos de regulación. Entonces, creo que este tipo de experiencias sirven para conocer de primera fuente las tendencias legislativas en las que están los distintos países.