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El duro emplazamiento de Patricio Zapata al director de la Dipres en el marco de la AC contra Grau

El abogado defensor instó a José Pablo Gómez a responder cuándo concluirá la investigación sumaría sobre la “trazabilidad de la brecha”, pues aparentemente las responsabilidades se conocerán después que se vote el libelo, en que el exministro arriesga no poder ejercer cargos o funciones públicas por cinco años.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Jueves 18 de junio de 2026 a las 16:58 hrs.

Cámara de Diputados acusación constitucional Oposición oficialismo sanciones Exministro Hacienda abogados Claudia Rivas
<p>El duro emplazamiento de Patricio Zapata al director de la Dipres en el marco de la AC contra Grau</p>

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