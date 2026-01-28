Francisco Huenchumilla y el "progresismo con cuota de realismo" de la bancada DC: “No se trata de ser kamikaze o fundamentalista"

Respecto de una reforma tributaria que baje el impuesto a las empresas, el renunciado presidente de la Democracia Cristiana adelantó que “no me cierro a ninguna discusión sobre el punto”.

Llegó a la Cámara de Diputados en la primera legislación tras el retorno a la democracia, allí conoció al actual senador y futuro ministro de la Segpres José García (RN) pese a que ambos son de La Araucanía, después de tres periodos en esa instancia sus caminos se separaron, porque el senador Francisco Huenchumilla (DC) asumió otros cargos en el servicio público, hasta que volvió al Congreso en 2018, pero esta vez a la Cámara Alta, donde se reencontraron.

En esta conversación con Diario Financiero, el parlamentario falangista aborda las negociaciones por las mesas y presidencias de comisiones en ambas corporaciones, desde el punto de vista de su partido. Pero también advierte que no ve viable por ahora la unidad de la centroizquierda en una sola oposición, de la cara a la próxima administración. Y hace un análisis somero de lo que podría ser el gobierno de José Antonio Kast; entre otras materias.

-¿Cómo ve la posibilidad de que el PS, PPD y la DC evalúen un acuerdo con Chile Vamos y el Partido Republicano por la mesa y la presidencia de las comisiones?

-La cámara tiene muchos actores involucrados, lo que muchas veces no facilita el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Además de eso influyen otras cosas…

-¿Cómo cuáles?

-Como los objetivos que cada partido persiga para sí mismo. Cada partido tiene sus propias debilidades y fortalezas; por lo tanto, si es una bancada más grande, evidentemente tiene una fortaleza distinta que una bancada más chica, pero cuando todos los votos son necesarios, la chica también puede jugar un rol. Lo otro que influye es si en la oposición futura, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, existe un diseño común para enfrentar lo que viene.

-Da la impresión que no.

-Yo creo que eso no existe y es otro elemento que influye; otro elemento es qué es lo que quiere el gobierno que debuta, en la Cámara y en el Senado. ¿Va a querer la fiesta en paz, tranquilidad para poder pasar sus proyectos? Es muy importante lo que haga el futuro gobierno como actor, de tal manera de cuadrar la caja, por así decirlo. Cuál sería el diseño más óptimo para todos los intereses en juego, cuadrar eso es muy difícil. Creo que en ese marco se dan las negociaciones.

La bancada de diputados debe definir “con qué grupo, al interior de la Cámara, es posible que logre sus objetivos propios”

-¿El hecho de que se esté evaluando un acuerdo administrativo con la derecha responde a las necesidades de la Democracia Cristiana?

-Los ocho diputados que conforman la bancada deberían resolver en base a cuáles son sus necesidades políticas en la Cámara de Diputados. Es una bancada nueva, más bien chica y que necesita reafirmar su identidad, su posicionamiento y tiene que ver exactamente qué es lo que le puede dar un plus.

-A su juicio, ¿qué le podría dar un plus?

-Algún tipo de comisiones, algún tipo de participación en instancias de la mesa. Pero es fundamental saber dónde va a colocar a sus ocho diputados, en qué comisiones. Entonces, tener como una cuestión de negociación básica el rol que puede cumplir cada uno de los ocho como cuestión primaria y fundamental. Y, en segundo lugar, con qué grupo, al interior de la Cámara, es posible que logre sus objetivos propios.

-A su juicio, ¿qué debería hacer la bancada?

-Les doy simplemente ese consejo, ver qué es lo que necesitan como bancada y dónde están sus fortalezas…

-¿Comportarse como una especie de bisagra?

-Más que bisagra, yo diría que esa bancada necesita consolidarse y velar primero por sus intereses. Cuáles son sus especialidades y de qué manera deberían participar en la parte legislativa y política de la Cámara.

-En concreto, ¿no le incomodaría que después de toda esa introspección la bancada se inclinara por un acuerdo con el futuro oficialismo?

-Nosotros formamos parte del progresismo, pero esto no se trata de ser kamikaze o fundamentalista, sino de tener una cuota de realismo en materia de administración, porque se trata de un acuerdo de administración y uno puede participar perfectamente en los aspectos internos y administrativos; y, mantener las distintas posturas políticas que uno puede tener respecto a los proyectos de ley y de la actuación del gobierno.

Rol opositor de la centroizquierda: “Veo eso (la unidad) difícil, porque cada cual está en su trinchera, en su cosa de perfilamiento de quien conduce la izquierda pensando en los próximos años”

-¿La centroizquierda está condenada a que haya dos oposiciones en el próximo gobierno?

-No digo que esté condenada, la izquierda tiene que ponerse a discutir en serio cuál es su papel con un gobierno de ultra derecha, porque son fenómenos nuevos en el mundo y está atrasada respecto de eso. Ahora, están con peleas cortas y eso no le hace bien al progresismo en Chile.

-Veo eso difícil, porque cada cual está en su trinchera, en su cosa de perfilamiento de quien conduce la izquierda pensando en los próximos años. Ahora, esta es una cuestión evidentemente cambiante, porque estamos en un problema de estrategia y de táctica. En una de esas conviene estar separados, en otra convendrá estar juntos. Esto no es una cosa rígida, porque la política es una cosa cambiante. A lo mejor le conviene separar aguas y después juntarse, en una cosa más estratégica. Pero para eso en la política no hay una receta.

“Si en el Senado no tienen la fiesta en paz es muy difícil que puedan sacar adelante los temas que a ellos les interesa”

-¿En el Senado qué aspiraciones tiene la DC, si es que tiene alguna?

-El Senado es la posibilidad de llegar a los grandes acuerdos en los temas del país y, por lo tanto, el primer interesado en que esta cámara llegue a un gran acuerdo de gobernabilidad. Creo que debería ser el futuro gobierno, y eso lo deben saber muy bien Claudio Alvarado y José García, que tienen experiencia de que si en el Senado no tienen la fiesta en paz es muy difícil que puedan sacar adelante los temas que a ellos les interesa. Entonces, en el Senado prima el diseño que pueda tener el gobierno futuro.

-Ya que mencionó al senador José García, ya designado Seppres del próximo gobierno, con quien se conoce hace mucho también, ¿qué expectativas tiene de su labor?

-Mire, en política se tiene que distinguir entre las formas y el fondo. Y hay un dicho latino que dice que tú tienes que tener suavidad en la forma y firmeza en el fondo, porque una cosa es ser buena persona y tener buena colaboración, eso facilita las cosas; pero si sustantivamente hay una cosa intragable para mí, aunque la forma sea muy suave, la respuesta puede ser una negativa. Todo eso importa, la gentileza, la caballerosidad, el diálogo y el respeto, pero yo quiero ver la letra chica.

-¿La eventual letra chica de que aspectos del próximo gobierno le preocupan?

-El arte de la política es la posibilidad de neutralizar los conflictos, pero los conflictos se neutralizan de buena manera, escuchando y razonando; pero, además, teniendo claro dónde están las líneas rojas de ceder o no ceder para ambas partes. Entonces, la tarea de la Segpres va a ser cuidando la forma, el diálogo razonable y los argumentos, pero al mismo tiempo, sabiendo que va a haber una línea roja que nunca van a poder cruzar.

-¿Cuál es esa línea roja para usted?

-Bueno, es que cada proyecto tiene su línea roja. No es lo mismo una reforma tributaria que una modificación a los juzgados de Policía Local.

-Ya que usted pone el ejemplo, el futuro ministro de Hacienda ya anunció que el 1 de abril ingresará la reforma tributaria, cuyo núcleo es la rebaja del impuesto a las grandes empresas, ¿dónde estaría su línea roja en esta iniciativa?

-Mire, no tengo pronunciamiento específicamente sobre ese proyecto, porque me tengo que pronunciar cuando lo estudie. Pero quiero decir una cosa general, en Chile tiene que asumirse que el sistema capitalista ha triunfado en todas partes del mundo y ha cruzado las culturas. Por lo tanto, me abro a la discusión en la medida en que me muestren qué es lo que se persigue con una política de esa naturaleza. Lo que no me gusta es que gane una parte y pierda otra, entonces, cómo vamos a compatibilizar eso. Me abro a una discusión y eso va a depender mucho de cómo lo plantee el señor Quiroz, a quien no conozco, de cómo de cómo se plantee el respecto de eso y sus implicancias.

-O sea, no se cierra per sé a la rebaja de impuestos a las empresas.

-No me cierro a ninguna discusión sobre el punto.

-¿Qué expectativas tiene respecto del próximo gobierno, en términos generales?

-No sé si el presidente electo va a persistir en lo que planteó durante su campaña.

-¿En cuanto a qué, por ejemplo?

-En cuanto a todas las medidas que dijo de un liberalismo extremo, que de alguna manera son reflejo de los gobiernos de ultraderecha en el mundo, como el de Trump y otros. La pregunta es si habrá algún reflejo en la política del próximo gobierno respecto de eso. Porque va a determinar mucha de la conducta que tengamos, como oposición, en todo tipo de materias.

-No creo en un gabinete de puros técnicos ni de puros independientes. Creo que la política es el arte de resolver los conflictos que tenemos los seres humanos y buscar un camino de salida; pero pensar que todo es técnico o todo independientes, es un problema.