Juan Valenzuela (PDG): “Tenemos un número mágico que nos permite hacer mayoría para un lado o para otro”

El diputado electo por el distrito 7 en representación del Partido de la Gente, además asegura que sería “apresurado, poco prudente, descartar cualquier cosa, va a depender de los escenarios”, en relación con eventuales proyectos de nuevos retiros de fondos de las AFP.

Fue electo jefe de bancada aun antes de jurar como diputado, con lo que el legislador electo por el distrito 7 -en representación de las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar-, por el Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela asumió la vocería oficial de la bancada.

En esta conversación con Diario Financiero, el parlamentario electo repasa, entre otras cosas, el encontrón entre su partido y la UDI a raíz del resultado del Tribunal Calificador de Elecciones a la reclamación del gremialismo sobre la candidatura del diputado Felipe Donoso, ya que la tienda liderada por el diputado Guillermo Ramírez dio a conocer el supuesto resultado antes de la resolución del oficial del Tricel, pese a que un par de días después el organismo confirmó el triunfo del diputado electo del PDG Guillermo Valdés. Y aclara que no han renunciado a presidir la Cámara Baja.

-¿Cómo están preparándose para el arribo a la Cámara de Diputados en términos políticos?

-Nos hemos trazado una línea, donde escogimos los liderazgos internos de la bancada, en este caso al jefe de bancada; y, a partir de ahí tomamos una serie de definiciones.

-¿Cómo cuáles?

-Por ejemplo, lo que vamos a hacer en materia de acuerdo administrativo, que es algo que hoy día está en curso. Estamos conversando con ambos sectores, por supuesto, poniendo sobre la mesa cuál es el que, a nuestro entender, está bien conectado con darle un buen lugar al Partido de la Gente, que viene a representar a la clase media y a la clase media emergente. Nos interesa el sector político que entienda la relevancia de lo que representa el partido, el rol que jugamos; porque, mal que mal, sacamos un 20% en materia presidencial, que es un gran segmento de la población que no ha sido representado una y otra vez por la clase política y hoy día tiene la oportunidad de conectarse a través de nosotros, sobre todo ahora que estábamos en un entrevero con la UDI y acabamos de confirmar que tenemos 14 diputados. Por tanto, tenemos un número mágico que nos permite hacer mayoría para un lado o para otro y aquel sector que entienda esa relevancia del partido y no la infravalore es el que nos podría hacer más sentido.

-En ese sentido, ¿a qué aspira el PDG, a la presidencia de la Cámara aún?

-Sí, pero como respuesta de fondo, que es mucho más importante incluso que la instrumentalización, es que venimos a representar a la gente y, desde ese punto de vista, necesitamos instalar los proyectos de ley que hemos defendido. A partir de eso, por supuesto, que estamos pidiendo un espacio donde se toman las decisiones y eso tiene que ver con presidir la mesa de la Cámara de Diputados y también algunas comisiones que serían relevantes para nosotros.

-¿En cuáles están pensando?

-Eso se está definiendo y prefiero que se haga público en el momento que corresponda…

-Pero más allá de lo que se defina, ¿a qué aspiran ustedes? Porque en las negociaciones se tienen claras las aspiraciones, aunque no se concreten.

-Las tenemos… Lo que pasa es que es importante, Claudia, entender que estamos en plenas conversaciones. Lo que sí te puedo decir es que vamos a buscar las presidencias de comisiones que nos permitan instalar nuestros proyectos, para que se pongan en tabla, tengan un trámite mucho más expedito. Ahora, preferimos decirlo en el momento adecuado, pero créeme que eso se está contrastando con los proyectos que hemos levantado; también reuniendo evidencia acerca de por dónde ha pasado esa clase de proyectos antes. Y en ese tipo de comisiones vamos a pedir la presidencia.

-Las primeras que se me vienen a la mente son Hacienda, Constitución, Gobierno Interior y Seguridad. Me imagino que por ahí rondarán las aspiraciones del PDG.

-Sin duda, las que tú mencionas son muy importantes.

Sobre los retiros: “Me parece apresurado, poco prudente, descartar cualquier cosa, va a depender de los escenarios”

-¿Cuáles serían los proyectos que quieren impulsar?

-No es nada muy distinto a lo que dijimos en campaña. Esto tiene que ver básicamente con la idea de aliviar el bolsillo de la clase media, eliminando el IVA a los medicamentos; hacer un IVA diferenciado a la canasta básica, eliminar el IVA de los pañales, sobre todo a la tercera edad… Ese tipo de proyectos, sobre todo en materia económica, son tremendamente relevantes para nosotros. Hay algunos otros que estamos en conversaciones con la bancada y preferiría esperar, porque va a ocurrir el momento oficial donde vamos a hacer públicos los proyectos que nos interesa impulsar.

-En ese contexto, ¿dan por descartado impulsar retiros, por ejemplo, que es uno de los temores que existen respecto de del PDG y, a propósito de Pamela Jiles en la bancada, impulsora de esas medidas?

-Yo no descartaría nada per se ni, el proyecto puntual que me preguntas. Nunca descartaría nada. Depende, por ejemplo, de si ocurren catástrofes -que nadie quiere-, pero si ocurren se tienen que enfrentar esos cisnes negros que, evidentemente, frente a situaciones complejas tienen soluciones que tienen que estar fuera de la caja. Por tanto, me parece apresurado, poco prudente, descartar cualquier cosa, va a depender de los escenarios. Lo que sí hemos dicho, y lo reitero, y es una de las banderas que levantó Franco, es el retiro responsable no inflacionario, que no es un retiro que se vaya a circulante, sino a pagar deudas que las personas estaban imposibilitadas de pagar. Porque hay personas que hoy día están tremendamente endeudadas y no tienen capacidad de pago.

-A propósito de estas eventuales emergencias, a veces a la gente le urge dinero para otras necesidades urgentes también, ¿estarían disponibles para impulsar un retiro en estas condiciones?

-Se tienen que evaluar todas esas soluciones en el momento indicado, porque va a depender también de la situación del país; va a depender de si el Gobierno llega de manera oportuna y no tarde, como ocurrió con el gobierno de Piñera -el propio Ignacio Briones en distintas entrevistas reconoció que efectivamente llegaron tarde con la ayuda-.

Por lo sucedido a la bancada de 2022: “Hay un aprendizaje y lo que le ocurrió al PDG es bastante típico que le pase a partidos que recién se están formando”

-¿Por qué la gente debería confiar en que con esta bancada no va a pasar lo mismo que con la primera, que terminó desperdigada por otros partidos, que sí va a dar el ancho?

-Haría una precisión ahí, creo que la gente ya confió. Por eso nos dio la posibilidad de tener 14 diputados, más que duplicando lo del 2021. Ahora, yendo al fondo de tu pregunta, que la fuerza de la realidad es muy poderosa, los propios diputados electos tienen la capacidad de mirar por el retrovisor y darse cuenta que el camino del egocentrismo, del individualismo no conduce a buenos resultados. Es más, de los seis diputados, cinco no salieron electos; por tanto, uno podría intuir que la fuerza electoral era de Franco Parisi y el Partido de la Gente. Eso llama a tener un poquito más de humildad en cómo abordar y enfrentarse a esta lógica parlamentaria, donde el Partido de la Gente gana mucho cuando mantiene a sus diputados unidos. Eso es lo que hemos conversado en la interna y creo que hay un aprendizaje y lo que le ocurrió al Partido de la Gente es bastante típico que le pase a partidos que recién se están formando.

-¿Cuánto está afectando la relación con la UDI en particular y ChileVamos en general por el episodio del Tricel?

-Parto haciendo la separación de que una cosa es el acuerdo administrativo, que es un instrumento para impulsar nuestras ideas; pero otra cosa tiene que ver con las relaciones institucionales entre partidos y bancadas, y, ¡por supuesto, que se tensiona!. No corresponde lo que hizo la UDI; además, cuántos años en política lleva el presidente de la UDI y no hay un aprendizaje respecto a algo tan básico como es no pronunciarse antes de un veredicto oficial. Que, además, se puede entender como una especie de operación mediática, para qué otra cosa, si no es generar presión o una realidad alternativa que no existió.

-¿La eventualidad de que Donoso había sido reelecto?

-Fíjate el dilema en que se encuentran cuando generan esto, si Felipe Donoso hubiera sido el diputado todas las dudas que quedan, como por qué tenían la información antes, por qué salen con tanta convicción celebrando. Y, ahora, en su defecto, fue Guillermo Valdés, el gran gladiador que fue ratificado, hacen -perdona lo coloquial- un papelón que daña a la UDI, sobre todo partidos que históricamente incluso nos han tildado de populistas. Y ellos dicen que son los institucionales, republicanos. Y hoy día nosotros nos estamos comportando con altura de miras y ellos con estas malas prácticas, no corresponde y tensiona la relación.