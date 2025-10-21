Mala noticia para taxistas: proyecto que prorroga “congelamiento” del parque vehicular avanza en el Senado
La medida que rige en la actualidad termina su vigencia el próximo 15 de noviembre.
Listo para ser puesto en la tabla del Senado quedó el proyecto refundido que modifica nuevamente la ley que prorroga la suspensión de la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, manteniendo por otros cinco años el congelamiento del parque de taxis y colectivos.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Alta, encabezada por el senador Alejandro Kusanovic (indep. RN), trabajó a toda máquina para sacar adelante esta iniciativa, puesto que la vigencia de la anterior vence el 15 de noviembre de este año.
La propuesta fue aprobada por la unanimidad de la comisión y su objetivo es prorrogar, por un nuevo período, la suspensión de inscripciones de taxis y taxis colectivos, en el registro nacional de servicios de transporte de pasajeros, para garantizar la estabilidad del sistema y dar tiempo al Estado para implementar políticas de modernización, equidad territorial y sustentabilidad ambiental.
Autoridad respalda la iniciativa
Durante la discusión del proyecto en la Comisión de Transportes, que está en su primer trámite constitucional y sin urgencia, pese a la importancia de que sea despachada antes del 15 de noviembre, fecha para la que resta menos de un mes; el subsecretario de la cartera, Jorge Daza, justamente hizo hincapié en el plazo acotado que existe para la tramitación de la iniciativa.
La autoridad respaldó la aplicación de la medida, por otros cinco años, pues eso permitiría –según explicitó- cumplir con la norma que señala que los vehículos que ingresen al parque sean de cero emisiones.
