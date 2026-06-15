Oficialismo celebra ingreso de indicaciones a sala cuna y oposición observa con recelo efecto en seguro de cesantía

Mientras en el oficialismo festejan el ingreso de las indicaciones sustitutivas que el Ejecutivo comprometió en el marco de la primera cuenta pública de José Antonio Kast al proyecto que equipara el derecho de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes que indica, en las condiciones que establece, modifica el Código del Trabajo para tales efectos y crea un fondo solidario de sala cuna; en la oposición no están conforme con los cambios que introduce el gobierno a la propuesta, originada en la segunda administración de Sebastián Piñera.

La presidenta del Senado Paulina Núñez (RN), una de las impulsoras de la iniciativa expresó su entusiasmo a raíz de que el proyecto tenga las indicaciones comprometidas y manifestó su esperanza de que durante este año se avance en la tramitación de la reforma y se logre construir los acuerdos necesarios para convertirla en ley, “porque cuando una mujer tiene más oportunidades para trabajar, emprender y desarrollarse, gana ella, gana su familia y gana Chile”, enfatizó.

Núñez valoró también que se hayan acogido propuestas que se trabaron e impulsaron durante años desde el Senado, “con el objetivo de avanzar hacia un sistema de sala cuna más justo, moderno y acorde a la realidad de las familias chilenas”.

Junto con destacar el impacto que significa este proyecto en participación laboral femenina y en la reducción de brechas de género, la presidenta del Senado señaló también que “representa un paso decisivo para eliminar una de las barreras históricas que han dificultado el acceso, la permanencia y el desarrollo de muchas mujeres en el mundo del trabajo”.

Durante demasiado tiempo -dijo, en un comentario que sonó como arenga- “la responsabilidad del cuidado ha recaído de manera desproporcionada sobre nosotras, limitando oportunidades laborales, autonomía económica, ingresos y posibilidades de crecimiento profesional”; y este proyecto debería comenzar a cerrar esa brecha.

Mientras que el presidente del Partido Republicano (PR), senador Arturo Squella, destacó que este proyecto responde a una “aspiración transversal” y recordó que todos los candidatos presidenciales abordaron el derecho a sala cuna. Y reflexionó que “esto será una realidad en un contexto de dificultades económicas teniendo a la vista las cifras del desempleo femenino”.

Las dudas de la oposición

Desde la oposición se mostraron menos entusiastas y mucho más cautelosos. Por lo pronto, el anuncio del ingreso de las indicaciones se produjo en paralelo a la sesión de la Comisión de Educación del Senado -donde se encuentra el proyecto de sala cuna-; en ese contexto, la senadora Yasna Provoste (DC) recordó que “en los primeros cien días” del primer gobierno de la expresidenta Bachelet se aumentó la cobertura de salas cunas.

Y, en esa línea, añadió que “es una contradicción que un gobierno presenta esta iniciativa de sala cuna universal y, por otro lado, precariza la oferta pública en materia de atención escolar” apuntando a los recortes de financiamiento de algunos organismos afectados, como Integra y Junji, que exponían ante la comisión.

En la misma línea reaccionó el diputado comunista Luis Cuello, quien señaló que “para ser coherentes, creo que la primera medida para contar con sala cuna universal es revertir los recortes de financiamiento a la educación pública inicial, a los jardines Junji e Integra”.

Tras lo cual, el integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que, la propuesta del gobierno, desfinancie el seguro de desempleo; y también expresó sus dudas en cuanto a la extensión de la gradualidad; porque, desde su punto de vista, “cuatro años es mucho y, además, es importante que se aclare cómo se va a financiar la oferta”, exhortó, ya que “el ministro, ayer, hablaba de potenciar la extensión horaria en los jardines públicos, pero también habló de libertad de elección. Creo que es importante que esto se aclare”, apremió al Ejecutivo.

Por su parte, una de las jefas de bancada del Frente Amplio (FA), diputada Gael Yeomans explicó que cuando su sector presentó la indicación sobre sala cuna universal en proyecto misceláneo, “buscábamos que avanzara un proyecto tan necesario para hacerse cargo del desempleo de las mujeres, pero también de esa discriminación odiosa entre hombres y mujeres que limita el trabajo y la contratación de las mujeres” y aseguró que, en ese sentido, siempre estarán disponibles a dialogar.