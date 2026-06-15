Oposición se abre al diálogo, pero no quiere a Quiroz como interlocutor en el proyecto misceláneo

El presidente del PPD, diputado Raúl Soto señaló que en la segunda etapa de tramitación de la iniciativa quisieran conversar con los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de la Segpres, José García Ruminot.

Mientras la Comisión de Hacienda del Senado avanza a toda máquina para despachar el proyecto misceláneo lo antes posible, la oposición aún no logra definir los pasos a seguir; a pesar de que todo indica que existe unidad de diagnóstico frente a la iniciativa del Ejecutivo. Por lo pronto, aún no se define si el sector recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) por posibles vicios de la iniciativa, pero se evalúan otras posibilidades. En cualquier caso, la oposición no quiere de interlocutor al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, tras la cita de este lunes -donde participaron representantes desde la DC hasta el PC- especificó que “no hay aún una decisión política”, respecto de recurrir al TC.

Sin embargo, sí dijo que hay algunos aspectos técnicos que se evalúan, como impugnar y, eventualmente, frenar los decretos de recorte presupuestario, en materias sensibles como salud, especialmente por los efectos que estos pueden producir en los hospitales.

“Creemos que hacer recortes de esta magnitud, vía decreto, es desconocer la Ley de Presupuestos de la nación, que se aprobó en un debate democrático en el Congreso Nacional”, explicó Soto.

Y agregó que estas medidas “afectan el principio democrático, el Estado de derecho, y nos pone en un escenario de un presidencialismo sin límites, que evidentemente es riesgoso para el futuro; por lo tanto, creemos que es un debate constitucional que también se debe abrir”, advirtió.

La oposición continuó su arremetida contra el gobierno. Ayer entregaron una carta a Kast pidiendo revertir los cobros a deudores del CAE. Foto: Aton

¿Voluntad de diálogo?

Según recalcó en la cita de este lunes se acordó abrir un canal de diálogo con el Ejecutivo con propuestas que generen un proyecto alternativo que genere crecimiento, empleo e inversión, pero en condiciones de justicia social, equidad, y sobre todo, tomando ciertos resguardos que -a su juicio- el actual proyecto no tiene.

“Vamos a consensuar, de aquí al miércoles, una propuesta común con el resto de la oposición” y esperan sostener una reunión con el Ejecutivo, señaló.

“En función de eso vamos a ver la real voluntad y disposición que tiene el gobierno de dialogar y de llegar a un acuerdo. Si efectivamente persiste la actitud inflexible, nosotros mantendremos nuestra idea de rechazo a este proyecto”, adelantó.

Pero, en medio de estas consideraciones, el timonel PPD activó otra inquietud que ronda en el sector. Se trata de la molestia que genera el ministro de Hacienda en el sector. Según Soto, su liderazgo “se ha debilitado de forma profunda” y se ha convertido en “una persona que hoy día no está generando confianza”. Por lo que en las filas opositoras estiman que se debe corregir el rumbo y la conducción de la política económica del gobierno.

“De hecho, estamos evaluando que los interlocutores de la oposición para este diálogo que queremos iniciar, en esta segunda etapa de la tramitación, sean los ministros Alvarado y García Ruminot, porque el ministro Quiroz genera bastante desconfianza por las declaraciones que ha realizado”, sentenció.