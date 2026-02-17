Radiografía a los 79 diputados que debutan en la Cámara: más hombres que mujeres y los ingenieros, abogados y periodistas son mayoría

Por lo pronto habría que mencionar que 11 de ellos participaron activamente en el primer proceso constituyente.

El 11 de marzo próximo, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, el Presidente Gabriel Boric le entregará la banda al presidente electo José Antonio Kast, quien inicia este nuevo periodo presidencial. Pero no sólo eso, sino que ese mismo día debuta también un inédito ciclo parlamentario, con nuevos senadores y diputados. Estos últimos son los más llamativos, tanto por su diversidad como por el hecho de que el alto número que compone la Cámara Baja suele provocar diferencias no sólo entre el oficialismo y la oposición, sino también al interior de cada sector, con más frecuencia que en el Senado.

Es por ello que resulta interesante hacer, habiendo superado ya en número a los legisladores experimentados que resultaron reelectos en los últimos comicios de noviembre pasado (76).

Por lo pronto, este grupo de diputados electos representa a 11 partidos políticos, donde predomina el Partido Republicano (PR) que lidera con el 27% de representantes; 16% al Partido de la Gente (PDG); el 10% a la UDI; el Frente Amplio (FA) y la DC con 8% cada uno; RN, el PS, el PC y el Partido Nacional Libertario (PBL) con 6% cada uno; el PPD con 5%; y, Evópoli con 1%.

Según información recopilada por DecideChile de Unholster y MásParaChile, escuela de liderazgo democrático impulsada por la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile, que pertenece a la red latinoamericana Democracia+, no existen grandes novedades en la edad de los diputados que llegan a la Cámara de Diputados en el próximo periodo. Ello porque, en promedio, las cifras se mantienen prácticamente igual entre 2021 y 2025 que alcanzan a 46,5 y 46,8 años, respectivamente.

. La mayor concentración se encuentra entre los 40 y 49 años, llegando a un 39%. De lo que se desprende que de ir en aumento los aspirantes más jóvenes al Congreso que resultan electos, el proceso para rejuvenecer esta institución es muy lento.

Por otro lado, entre los nuevos legisladores predomina de manera considerable el sexo masculino, al punto que sólo el 32% son mujeres frente a un 68% de varones.

Formación profesional

En cuanto a la formación profesional, ingenieros, abogados y periodistas son las principales carreras a las que se dedican los nuevos diputados. El 19% de ellos son ingenieros, el mismo porcentaje es abogado y el 13% es periodista.

. De hecho, tres militan en el Frente Amplio, uno en el Partido Socialista, uno del Partido por la Democracia (PPD), dos del Partido Demócrata Cristiano (PDC), uno de Renovación Nacional (RN), uno de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y tres del Partido Republicano (PR).

De los nuevos legisladores que tienen estudio universitario (86%), el 57% tiene título profesional, 40% un magister y 3% un doctorado. Mientras que el 6% tiene formación técnica y un 8% no registra información.

Experiencia política

Adicionalmente, entre los 79 nuevos diputados que aterrizan en la Cámara Baja destacan 11 exconvencionales constituyentes del primer proceso, ya que los del segundo fallido proceso constitucional quedaron inhabilitados de postular a las elecciones parlamentarias de 2025, entre otros comicios.

son Jaime Bassa, Tatiana Urrutia, Ignacio Achurra, Marcos Barraza, César Valenzuela Maass, Ricardo Neumann, Eduardo Cretton, Constanza Hube, Constanza Schönhaut, Álvaro Jofré y Roberto Celedón. Cabe mencionar que si bien este último resultó electo por primera vez, está participando en el actual periodo legislativo de la Cámara, desde fines de 2024, en reemplazo de la diputada Mercedes Bulnes, quien falleció el 22 de noviembre de ese año.

En cualquier caso, el grupo de los nuevos diputados en ningún caso está compuesto sólo por neófitos en política, como queda demostrado con los exconstituyentes, ya que el 87% de ellos ha competido en otras elecciones con dispar resultado, ya que el 53% ejerció un cargo público con anterioridad: 23 concejalías, 13 alcaldías, 11 Cores, una gobernación y diez exconvencionales –sin contar a Celedón).