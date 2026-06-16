Sectores de oposición evalúan AC contra Quiroz y este dice que “las proyecciones nunca son exactas en economía”

Y ante los dichos del diputado Jorge Brito en cuanto a que en un año deberá responder por sus proyecciones, el ministro de Hacienda señaló que “será materia de los abogados ver si basta un error de proyección o no para tomar una acusación”.

Tal como se veía venir, la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau ya en marcha, no solo generó la molestia de la oposición, sino que algunos de los diputados del sector comenzaron a evaluar la posibilidad de utilizar esta herramienta fiscalizadora en contra del actual titular de la cartera, en quien concentran gran parte de la responsabilidad por las propuestas que el Ejecutivo ha ingresado al Congreso, pero más aún, los recortes sociales.

Este martes, el diputado socialista Juan Santana -junto a sus pares comunistas Luis Cuello y Daniela Serrano; y la también socialista Andrea Macías- se reunió con trabajadores de la salud, de los jardines infantiles y manipuladoras de alimentos; y estudiantes secundarios, quienes le entregaron a los diputados información relativa a los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno, a través de Hacienda.

Según Santana, esta información es “tremendamente relevante y, a juicio nuestro, grave porque, entre otras cosas, devela la no aplicabilidad de leyes de la república, cuyo contenido es parte de las obligaciones que actualmente tienen los ministros y ministras de Estado”.

De hecho, el diputado socialista añadió que la información que llegó a sus manos les “permite señalar que, eventualmente, habría infracciones a la ley, vulneraciones a normas constitucionales”; por lo que los antecedentes se le entregaron a sus respectivas bancadas “en el ánimo de poder revisar la posibilidad de hacer uso de una de nuestras herramientas constitucionales, como lo es la acusación constitucional”.

Por lo pronto, Santana reafirmó que la gravedad de la información “pone en grave riesgo la continuidad y el derecho al acceso a la educación y la salud de todos los chilenos”.

Un año de plazo

Mientras que el diputado frenteamplista Jorge Brito advirtió que “con la misma vara que juzgas, serás juzgado” y en un año, el ministro Quiroz tendrá que responder al Congreso por sus proyecciones en relación al déficit fiscal, a los ingresos fiscales y también a la deuda pública, que -aseguró- no se han cumplido.

“En tan solo tres meses han tenido que rectificar todo: su proyección de la inflación, su proyección del déficit fiscal, se desentendieron del compromiso de campaña del equilibrio fiscal y reconocen que entregarán al país en una peor condición de como lo recibieron”, argumentó el diputado, que admitió que una acusación constitucional contra el titular de Hacienda “podría ser de todas las formas posible”.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados socialistas, enfatizó que lo dicho por Santana “tiene sentido”, ya que “si vamos a acusar solo porque tenemos discrepancia política de fondo, bueno, acusemos constitucionalmente”. Y agregó que lo que hacen los diputados Santana y Brito es necesario -dice- para valorar que la AC no es un instrumento de revancha política, sino un instrumento serio ante una infracción flagrante de alguna norma. Y recalcó que su sector es más serio que los que levantaron la acusación contra Grau, por lo que no cree que se concrete contra Quiroz.

Quiroz: “Será materia de los abogados ver si basta un error de proyección o no para tomar una acusación”

Sobre este tema, el ministro aludido dijo con toda tranquilidad que “los legisladores son legisladores, son soberanos y está dentro de sus prerrogativas considerar acusaciones constitucionales contra un ministro, debidamente fundadas, desde luego, velando por nuestro Estado de Derecho. Así es que ellos consideran que pudiese haber base, está dentro de sus prerrogativas”.

Y aseguró que si no se ha pronunciado sobre la AC contra Grau es porque el Ministerio de Hacienda “ha buscado siempre estar por sobre ese tipo de acciones, es una prerrogativa de los parlamentarios, nosotros miramos hacia adelante estamos haciendo nuestro trabajo y no nos involucramos en ese tipo de decisiones”. Y no quiso responderle a Brito, solo dijo que es legítimo que tenga su opinión. Agregó que “será materia de los abogados ver si basta un error de proyección o no para tomar una acusación”, aseverando que “las proyecciones nunca son exactas en economía”. Aspecto que es justamente uno de los puntos de la acusación contra Grau.

Respecto a la posibilidad de que lo citen a la Comisión Revisora, Quiroz aseguró que siempre cumplirá con sus obligaciones funcionarias y que si está obligado a asistir si lo citan, lo hará.