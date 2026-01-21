Senado despacha reajuste a tercer trámite con teletrabajo, pero sin “ley de amarre”

Aunque el Ejecutivo ha buscado todas las redacciones posibles, modificando una y otra vez el artículo sobre la desvinculación de los funcionarios públicos, todo indica que esta propuesta no verá la luz.

Durante la sesión de Sala del Senado se votó el proyecto de reajuste fiscal que establece un 3,4% de aumento, dividido en 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de este año. Si bien los senadores de oposición reiteraron su preocupación acerca del hecho de que la iniciativa estaría desfinanciada y que no habría holguras para las necesarias reasignaciones, la medida se aprobó en general en segundo trámite y luego en particular, por lo que fue despachado a tercer trámite a la Cámara, que está en tabla para ser votado este miércoles.

La iniciativa siguió avanzando gracias a los 28 votos a favor, aunque hubo ocho senadores que votaron en contra –los UDI Juan Antonio Coloma, Javier Macaya, Luz Ebensperger, Gustavo Sanhueza y José Miguel Durana; y, los RN Rodrigo Galilea y Carlos Kuschel; y, el social cristiano Rojo Edwards-, mientras que el UDI Enrique Van Rysselberghe se abstuvo.

En la sesión, el Ejecutivo insistió en algunos temas que la oposición rechazó en la Comisión de Hacienda, reponiéndolos a través de 23 indicaciones. Algunos de los temas repuestos son la prórroga del teletrabajo; el que crea cargos en la planta directiva del Instituto de Previsión Social; el que modifica la planta del IPS; el que modifica el plazo para la primera designación del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales y precisa sus funciones en el periodo de instalación; el que actualiza el objeto legal de Correos de Chile; y, el que fortalece la protección eléctrica de las personas electrodependientes.

Además se repusieron, a través de indicaciones, la regla especial sobre el cese de funciones del personal que presta asesoría en el gabinete de altas autoridades, es decir, apunta a los funcionarios de confianza; y, la más polémica, la regla para la no renovación de contratas o renovación de condiciones distintas, es decir, aquella que establece que la desvinculación de un funcionario debe ser fundamentada con “criterios objetivos” y, en otra indicación, el plazo de cinco años para que los funcionarios presenten su reclamo ante la Contraloría, que debería conocerlo. Todas estas indicaciones fueron rechazadas.

Grau: Se aprobó la “gran mayoría” de los artículos

Sin embargo, en esta sesión sí se aprobó la prórroga del teletrabajo, aunque sólo por un año, desde el 1 de marzo de 2026 hasta el 1 de marzo de 2027. Pero se rechazó la norma que actualizaba el giro de Correos de Chile, por no alcanzar el quorum, pese a que fue votada a favor mayoritariamente -24 a favor, 15 en contra y una abstención-; y, las normas relativas al Instituto de Previsión Social (IPS).

En esta jornada, también se le dio luz verde a la norma que fortalece la protección eléctrica de las personas electrodependientes y amplía las obligaciones de las empresas distribuidoras; y, las normas que adelantan los plazos para la designación del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales y precisa sus funciones en periodo de instalación.

Y se aprobó la norma que establece una remuneración mensual de 20 UTM para el miembro del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que corresponde a quien haya ocupado el cargo de presidente o vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado, desde el 1 de abril de este año, norma que el senador socialista Fidel Espinoza denominó como “ley Ascencio” a modo de broma, ya que es actualmente quien ostenta el cargo que responde al citado requisito.

Tras el término de la sesión, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró que se haya aprobado la “gran mayoría” de los artículos y destacó que el reajuste y los beneficios económicos asociados, como bonos y aguinaldos, están asegurados.

E hizo hincapié en que en esta jornada se aprobaron 131 y rechazaron sólo 15, lo que a su juicio se debe a que los acuerdos han rendido frutos e insistió en que el artículo que la oposición bautizó como “ley de amarre” no lo son, y enfatizó que si bien la norma que protege la “estabilidad laboral” tuvo mayoría no alcanzó el quorum que requería para ser aprobada.