De cara al debate que viene por impuestos: carga tributaria de Chile sigue por lejos bajo de la OCDE, pero es donde el IVA tiene el mayor peso

Datos del organismo internacional muestran que en 2024 el Fisco chileno recolectó el equivalente a un 20,5% del PIB, lo que contrasta con el 34,1% de media del grupo de países desarrollados.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Jueves 11 de diciembre de 2025 a las 11:39 hrs.

