Dedecon y el SII logran acuerdo para facilitar rectificaciones de impuestos ad portas de la Operación Renta
Incluye la creación de materias nuevas en el sistema de peticiones administrativas para su tramitación online.
Uno de los grandes dolores de cabeza que han tenido los contribuyentes chilenos en los últimos años ha sido la imposibilidad, en algunos casos, de rectificar sus declaraciones de impuestos, las que por distintas razones son remitidas con errores o información incompleta al Servicio de Impuestos Internos (SII), en el marco de la Operación Renta de cada año.
En este contexto, personas y empresas habrían encontrado complicaciones a la hora de corregir dichas declaraciones ante la autoridad fiscal.
Ante esto, en los últimos días el SII y la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) lograron un importante acuerdo para dejar atrás dicha controversia, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios en temas de rectificación de declaraciones.
El acuerdo incluye la incorporación de materias nuevas que pueden ser tramitadas en el sistema de peticiones administrativas online en Impuestos Internos, así como la instauración de un procedimiento piloto administrativo dentro del primer semestre de este año para atención remota a contribuyentes que deseen justificar observaciones o rectificar su declaración ante la autoridad tributaria.
“Sabemos que los procesos de rectificación y justificación de observaciones generan incertidumbre y estrés en muchas personas. Este acuerdo apunta justamente a simplificar esos trámites y a dar respuestas más oportunas”, dijo el defensor del Contribuyente, Ricardo Pizarro.
Además, el pacto establece que el SII se compromete a revisar y dar solución a los casos de personas contribuyentes cuyas solicitudes fueron cerradas, luego de que algunas rectificaciones (de los formularios que se declaran anualmente en la Operación Renta, como el F22, F29 y F50) dejaran de estar disponibles en el sistema digital.
“La idea es que ningún contribuyente se vea perjudicado por cambios o actualizaciones en los sistemas digitales del servicio. De ahí que generamos este informe técnico con análisis de nuestros especialistas tributarios”, especifica el defensor nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro.
Mayor difusión
En el marco del acuerdo, también las partes consensuaron el compromiso de llevar a cabo acciones de difusión coordinadas con la Defensoría del Contribuyente asociadas al proceso de Operación Renta, con el objeto de explicar mecanismos para justificar o rectificar declaraciones impositivas.
La Operación Renta se inicia tradicionalmente el primero de abril, pero durante los meses de enero y marzo vencen los plazos para remitirle al servicio algunas declaraciones juradas relacionadas con información de empresas, agentes de mercado como bancos, corredores de bolsa e intermediarios de valores, pagos de sueldos y participaciones en sociedades, por citar algunos.
“Sabemos que los procesos de rectificación y justificación de observaciones generan incertidumbre y estrés en muchas personas. Este acuerdo apunta justamente a simplificar esos trámites y a dar respuestas más oportunas, especialmente cuando existen dificultades derivadas de cambios tecnológicos”, agregó el titular de la Dedecon.
Asimismo, el ingeniero señaló que “valoramos especialmente el compromiso del SII de revisar y dar solución a situaciones en que solicitudes fueron cerradas por ajustes informáticos. Para la Defensoría, es fundamental que la tecnología sea una herramienta de apoyo y no una fuente de perjuicios para los contribuyentes.”
Pizarro enfatizó que este acuerdo no se trata solo de resolver casos puntuales, sino de avanzar en “mejoras estructurales” al sistema tributario, incorporando la experiencia real de los contribuyentes y “fortaleciendo la confianza en las instituciones”.
“Como Defensoría del Contribuyente, nuestro rol es aportar la mirada ciudadana y canalizar las dificultades que enfrentan las personas. Este trabajo colaborativo con el SII demuestra que es posible construir soluciones desde esa perspectiva”, cerró.
