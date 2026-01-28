Impuestos Internos se querella contra cinco ciudadanos chinos por evasión de $ 2.357 millones

Están vinculados con dos sociedades comerciales que operaban como “mall chinos” en el barrio Meiggs.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella por delitos tributarios contra cinco ciudadanos chinos vinculados con dos sociedades comerciales que operaban como “mall chinos” en el barrio Meiggs y contra todos quienes resulten responsables de los delitos contenidos en el Artículo 97 N°4, inciso primero del Código Tributario, que corresponde a la subdeclaración de renta.

Las distintas maniobras realizadas por los cuatro querellados, en representación de las sociedades denunciadas, ocasionaron un perjuicio fiscal asociado a la evasión por subdeclaración del impuesto a la renta de Primera Categoría por $ 2.357 millones.

Para el SII, un “mall chino” corresponde a un tipo de comercio al por menor, que vende una gran cantidad de productos, muy diversos, a precios muy bajos, que se masificaron en los últimos años.