SII firma el primer acuerdo de colaboración con un grupo empresarial al alero de la nueva ley tributaria

Sergio Henríquez, director de Grandes Contribuyentes del SII; de Enel, Guisela García López, jefa de Cumplimiento Tributario y Marcos Cruz, gerente del Área Tributaria; junto a la directora (s) del SII, Carolina Saravia.

El convenio con el Grupo Enel establece que la compañía se compromete a fomentar buenas prácticas en materia de impuestos y asegurar un nivel adecuado de tributación en el país, entre otros.

Durante enero se constató un hito a nivel de colaboración entre el sector privado y la administración tributaria chilena. A inicios del mes pasado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) firmó el primer acuerdo de cooperación con un grupo empresarial en el marco del nuevo concepto de “sostenibilidad tributaria”, incorporado en la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de 2024.

El pacto fue firmado entre el Grupo Enel -que agrupa a 13 empresas, entre ellas Enel Chile y Enel Américas- con Impuestos Internos, lo que implica que ambas partes buscarán fomentar una relación de colaboración “permanente”, basada en la entrega anticipada de información “relevante”, la aplicación de “buenas prácticas tributarias” y el fortalecimiento de la transparencia, la confianza mutua y la gestión de riesgos fiscales, con el fin de prevenir y reducir las contingencias tributarias.

El nuevo concepto de sostenibilidad incorporado en la legislación local establece que los contribuyentes podrán obtener una certificación anual que indique que sus operaciones y estrategias fiscales cumplen con lo establecido en la normativa, lo que también abre la puerta a que el SII firme acuerdos de cooperación destinados a promover la sostenibilidad tributaria con empresas o grupos de sociedades.

Adicionalmente, Impuestos Internos mantendrá un registro de transparencia tributaria que indique el nombre y rol único tributario de los contribuyentes que cuenten con la certificación o hayan celebrado acuerdos de cooperación.

Las implicancias

Gracias al documento, el SII podrá obtener acceso a información transparente sobre las operaciones del grupo, relacionadas con reorganizaciones, ampliación de giros y mecanismos de financiamiento, entre otras materias.

Con estos antecedentes, el SII podrá realizar revisiones preventivas, con el objeto de analizar oportunamente sus efectos tributarios y prevenir riesgos de incumplimiento, otorgando una mayor certeza jurídica a los contribuyentes.

Por su parte, Enel se compromete a seis materias: diseñar, implementar y mantener una gobernanza fiscal y un marco de control fiscal efectivos; aplicar buenas prácticas de gestión tributaria y control interno adecuadas a las características y perfil de riesgo del grupo; mantener canales de comunicación efectivos con el SII para la entrega oportuna de información; mitigar los riesgos y brechas tributarias detectadas, promoviendo la mejora continua y sus controles y procedimientos internos; asegurar un nivel adecuado de contribución impositiva, acorde con la realidad económica del grupo; y ejecutar íntegramente el Plan de Cumplimiento Tributario que se acuerde con el SII.

La directora (s) de Impuestos Internos, Carolina Saravia, explicó que el organismo lleva algunos años impulsando la sostenibilidad tributaria y, de hecho, ya contaba con un acuerdo de colaboración, “pero entendíamos que sin una norma específica era mucho más difícil lograr acuerdos de cooperación con grupos empresariales”.

Así, agregó que espera “que este primer acuerdo sea el primero de muchos más con grupos empresariales, con el objeto de avanzar hacia el cumplimiento tributario cooperativo”.

Mientras que desde el Grupo Enel enfatizaron que el pacto es un hito de “gran relevancia” para sus empresas, ya que marca el inicio de una “nueva forma de relacionamiento” con la autoridad fiscal, basada en una colaboración más “ágil, transparente y alineada a las mejores prácticas internacionales”.