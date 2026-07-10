Gobierno activa $ 50.000 millones para impulsar la creación de puestos de trabajo
El anuncio se realizó tras la cuarta sesión de la Mesa Interministerial por el Empleo.
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El gobierno anunció un fondo de $ 50.000 millones para impulsar la creación de puestos de trabajo en el país de aquí a octubre. Así lo informó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, tras participar en la cuarta sesión de la Mesa Interministerial por el Empleo este viernes.
En la instancia también estuvieron presentes el Presidente de la República, José Antonio Kast, además de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín; del titular de Trabajo y Desarrollo Social, Tomás Rau; y, el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa.
El fondo, que se estableció tras un diálogo con diversos Gobiernos Regionales -algunos de cuyos representantes se hicieron parte del anuncio-, implica 20 mil subsidios de empleo a través de Sence, que van a estar disponibles desde el 15 de julio para su postulación.
Ello se suma, dijo Mas, al financiamiento de 5 mil empleos adicionales que se anunciaron la semana pasada.
El Presidente Kast –quien estuvo presente de manera excepcional– afirmó que el anuncio se da en un contexto donde se debe “trabajar juntos para generar empleo", aprovechando la presencia de los distintos Gobernadores Regionales en la reunión.
También sostuvo que si bien el desempleo es "una situación coyuntural que nos afecta hoy día, estamos seguros que se va a superar en el mediano plazo".
El desglose de las cifras
En cuanto al financiamiento para el fondo, este se compone de $ 25.000 millones correspondientes al Subsidio al Empleo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
Esta cifra, está compuesta por los $ 5.000 millones anunciados la semana pasada, a los que se sumaron hoy $ 20.000 millones, correspondientes a 20.000 subsidios adicionales.
De la misma forma, fue anunciado hoy el Fondo Subdere, el que adiciona otros $ 20.000 millones, canalizados a través de los Gobiernos Regionalea para la generación de empleo.
Asimismo, se sumaron $ 5.000 millones, los que serán gestionados a través de programas de empleos ligados al Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec).
En la junta, también estuvieron presentes los ministros del Trabajo, Tomás Rau; de la Mujer, Judith Marín.
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