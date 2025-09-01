Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Laboral & Personas
Laboral & Personas

Gobierno convoca a empleadores y trabajadores para reactivar el empleo y confirma que negociación multinivel se presentará en octubre

En la instancia participarán los ministros de Hacienda, Trabajo y Economía. El grupo buscará reunirse todos los meses.

Por: Carolina León

Publicado: Lunes 1 de septiembre de 2025 a las 17:25 hrs.

Hacienda economia chilena Carolina León
<p>Crédito: Ministerio de Hacienda.</p>

Crédito: Ministerio de Hacienda.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Reconocida cadena de cafeterías de Pucón sumará 24 locales en Chile y evalúa internacionalizar el negocio
2
Economía y Política

Head hunters en picada contra proyecto que elimina tope a indemnización por años de servicio
3
Economía y Política

La querella del SII contra una banda de “emprendedores” que maquinaron para defraudar al Fisco
4
Empresas

PatagonLand reactiva millonario proyecto inmobiliario en Maitencillo con inversión de US$ 40,8 millones
5
Mercados

Renta mínima exigida por los bancos para créditos hipotecarios subió 50% en los últimos cinco años
6
Empresas

Embajador chino adelanta que autoridades asiáticas evaluarán impacto de Codelco-SQM “y llegarán a una conclusión prudente y razonable”
7
Economía y Política

Imacec: actividad económica chilena se desacelera en julio arrastrada por menor producción minera
8
Empresas

Cuatrecasas ficha a Carolina Menichetti como nueva socia para liderar área de M&A Inmobiliario
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete