Jara sube el tono y califica de “apuesta a ciegas” la propuesta previsional de Kast de eliminar el préstamo al Estado

La abanderada presidencial del oficialismo defendió la reforma de pensiones aprobada en el congreso y planteó que “los únicos que se opusieron fue el partido de Kast, no puede ser que todos estemos equivocados menos ellos”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Martes 2 de septiembre de 2025 a las 12:30 hrs.

