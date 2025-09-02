Jara sube el tono y califica de “apuesta a ciegas” la propuesta previsional de Kast de eliminar el préstamo al Estado

La abanderada presidencial del oficialismo defendió la reforma de pensiones aprobada en el congreso y planteó que “los únicos que se opusieron fue el partido de Kast, no puede ser que todos estemos equivocados menos ellos”.

Desde Coyhaique, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, insistió en sus críticas a su par del Partido Republicano, José Antonio Kast, por no revelar la forma de financiamiento de su propuesta que busca terminar con el préstamo a los trabajadores que considera la reforma previsional.

En entrevista con radio Ventisquero, la exministra señaló que “el discurso ha retrocedido tanto en materia de derechos sociales con el avance de la ultraderecha, que lo que se propone en bajarle los impuestos a los que más ganan en este país. Eso proponen Matthei y Kast, y a mí me preocupa enormemente”.

Y agregó “me pregunto, ¿qué es lo que se va a dejar de pagar? Salud, Carabineros o educación. Y como no cuentan, porque dicen cuando seamos Gobierno vamos a contar, y los detalles no se conocen, es complejo, es como una apuesta a ciegas que además ha dado más o menos resultados en otros países”.

La abanderada planteó que “si usted mira lo que pasa hoy en Argentina, en que hay un tremendo enredo, con la ultraderecha gobernando y actos de corrupción que se imputan a la hermana de Milei; lo que pasa en Estados Unidos, con una ultraderecha que tiene amenazada al mundo con una guerra comercial”.

La candidata aprovechó de seguir marcando diferencias con Kast, al destacar la reforma previsional que se aprobó con el respaldo del oficialismo y Chile Vamos. “Los únicos que se opusieron fue el partido de Kast, no puede ser que todos estemos equivocados menos ellos. Cuando uno ve que todos piensan distinto y menos yo, tal vez habría que revisarse”, indicó.