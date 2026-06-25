Mesa de empleo convoca a gobiernos regionales y Mas defiende avance en contratos por hora

El biministro agregó que el objetivo del mecanismo es generar nuevas oportunidades laborales formales.

En La Moneda, se realizó este jueves la segunda sesión de la mesa interministerial de empleo, instancia mandatada por el Presidente José Antonio Kast y liderada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, cuyo objetivo central es impulsar la creación de 50 mil puestos de trabajo en los próximos cuatro meses.

Luego de la reunión en que participaron el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, la subsecretaria de la Mujer, Marcia Raphael, y representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Mas informó el inicio de una coordinación con los gobiernos regionales de Coquimbo, Biobío, Arica y Parinacota, Atacama y La Araucanía para fortalecer el empleo regional.

También se confirmó la incorporación de la Conaf a este esfuerzo, con el objetivo de apoyar la generación de nuevos puestos mediante iniciativas de ejecución pública.

Tras el encuentro, Mas abordó la agenda laboral del gobierno, en particular la decisión de patrocinar el proyecto de ley que busca avanzar en la implementación de contratos por horas.

50 mil nuevos empleos en los próximos cuatro meses busca crear la mesa interministerial.

Consultado por las críticas de la CUT a la posibilidad de ampliar el mecanismo, el secretario de Estado sostuvo que la legislación laboral chilena “se ha vuelto extremadamente rígida” y que es necesario adecuarla “a la realidad del siglo XXI”.

En esa línea, defendió que las medidas buscan favorecer la creación de plazas laborales. “No hay nada más precario que no tener empleo, no hay nada más precario que tener uno informal”, afirmó.

Respecto de la intención del Ejecutivo de avanzar en un esquema de indemnización a todo evento, el ministro evitó entregar detalles y recalcó que aún forma parte de un paquete de iniciativas que continúa en evaluación. “Está en discusión. Estamos pensando cómo implementarlo”, señaló.

Así, añadió que la prioridad inmediata del Ejecutivo ha sido sacar adelante el proyecto de sala cuna universal.

En paralelo, el ministro informó que la mesa de reactivación laboral seguirá sesionando semanalmente.

9,1 % fue la tasa de desempleo en el trimestre febrero - abril.

“Emergencia social y laboral”

Más tarde, en un discurso ante la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (AHK Chile), Mas calificó el escenario actual como una “emergencia social y laboral”.

Explicó que la mesa interministerial buscará destrabar contrataciones y coordinar medidas de corto plazo, mientras que la meta estructural del gobierno apunta a crear 300 mil puestos de trabajo formales al término del mandato.

“Se están preparando algunas iniciativas legales para dar más fuerza a nuestro mercado laboral, con adaptabilidad para sectores que pueden crear muchos puestos de trabajo”, dijo.

Añadió que “algunos sectores políticos que no se caracterizan por crear empleo, excepto que sea estatal, temen a estás reglas. Yo los invito a pensar en esos compatriotas que buscan empleo, porque sus leyes no están protegiendo a los trabajadores, están destruyendo los empleos”, expresó.