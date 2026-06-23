Ministro Rau defiende proyecto de contratos por hora y anticipa el tenor de los cambios a Ley de 40 horas

Consultado respecto a si esto abrirá espacio a precarización laboral, el secretario de Estado dijo que "lo importante es que eso no ocurra, por eso hay que regularlo bien".

La agenda de flexibilidad laboral del gobierno comienza a tomar forma. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, se explayó este martes respecto a la decisión del Ejecutivo de patrocinar la moción que busca habilitar contratos por hora y adelantó que se evalúan nuevas medidas, entre ellas ajustes al mecanismo de cálculo de la jornada de 40 horas y un estatuto laboral para el turismo.

Consultado sobre la iniciativa, que actualmente se tramita en el Congreso, el secretario de Estado sostuvo que la propuesta busca dar un marco regulatorio a relaciones laborales que hoy, en algunos sectores, se desarrollan de manera informal.

“Este es un proyecto, una moción que está en el Congreso que nosotros hemos patrocinado”, dijo el ministro, quien explicó que la idea es reconocer que existen actividades donde la demanda fluctúa y no existe continuidad laboral permanente, como ocurre en parte del sector gastronómico.

Según Rau, en esos casos las alternativas vigentes favorecen la existencia de “arreglos informales”, por lo que la iniciativa busca entregar institucionalidad a relaciones laborales “por llamado” y, al mismo tiempo, favorecer la formalización.

“Esto, de alguna manera, le da una institucionalidad, regula estas relaciones por horas y va a permitir formalizar y también dar más oportunidades para quienes lo necesitan, sobre todo con una tasa de desempleo del 9,1%”, afirmó.

¿Precarización?

La iniciativa ha generado críticas desde algunos sectores, que advierten sobre el riesgo de precarización del empleo. Frente a ello, el titular del Trabajo aseguró que el objetivo es precisamente evitar ese escenario mediante una regulación adecuada.

“Lo importante es que eso no ocurra, por eso hay que regularlo bien”, sostuvo, y agregó que, por ejemplo, si un trabajador es convocado y finalmente no se cumplen las horas comprometidas, debe existir una compensación. Asimismo, señaló que se contemplan mecanismos de pago para jornadas extraordinarias y resguardos que aseguren los derechos laborales.

“Hay también compensaciones de valores horas mayores y por supuesto que tenemos que hacer una regulación que garantice todos los derechos laborales, pero que permita también mayor adaptabilidad laboral”, dijo Rau

Más flexibilidad

Rau también reiteró que el Ejecutivo trabaja en otras iniciativas orientadas a introducir mayor flexibilidad en determinados sectores económicos.

Entre ellas destacó el futuro Estatuto Laboral del Turismo, anunciado por el Presidente José Antonio Kast en la cuenta pública, iniciativa que buscará responder a las características propias de una actividad marcada por la estacionalidad y las variaciones de demanda.

Pero, además, el ministro adelantó que el gobierno está evaluando modificaciones al mecanismo de cálculo del promedio de la jornada de 40 horas.

“Estamos también analizando otras que vamos a ir anunciando próximamente, como la flexibilización del promedio de cálculo de las 40 horas. Ya estamos trabajando en ello”, afirmó.