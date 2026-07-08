Sala cuna universal supera primera barrera y proyecto es despachado por comisión de Educación del Senado

Un primer paso logró el Gobierno este miércoles en la tramitación del proyecto de sala cuna: la comisión de Educación del Senado terminó de votar la propuesta en particular y la despachó a la comisión de Hacienda.

Con este paso, el proyecto logra superar su primer avance, ya que la instancia respaldó (aunque no de forma unánime) las indicaciones propuestas por la administración de José Antonio Kast, que contemplan la creación de un fondo que financie el acceso a sala cuna a través de una nueva cotización.

La apuesta del actual gobierno, y que fue respaldada por la comisión, contempla crear una nueva cotización de 0,35% de cargo del empleador, que será compensada con una reducción equivalente en el aporte que actualmente destina el mismo empleador al seguro de cesantía.

Así, la cotización que actualmente va a las cuentas individuales del seguro de cesantía se reducirá en 0,2 punto porcentual, pasando de 2,4% a 2,2%. A ello se suma una disminución de 0,15 punto porcentual en el aporte al Fondo de Cesantía Solidario, que bajará desde 0,8% a 0,65%.

Esta fórmula, sin embargo, no convenció a todos los parlamentarios y fue criticada estos días por la senadora Yasna Provoste, quien votó en contra de la norma, y por el senador Wlado Mirosevic, quién se abstuvo.

La Comisión de Educación del Senado, además, aprobó el artículo que regula la administración e inversión de los recursos del nuevo Fondo de Sala Cuna, aunque el debate volvió a concentrarse en el origen de esos recursos y en las garantías para su uso.

La norma establece que el patrimonio del fondo será inembargable y que sus inversiones se realizarán bajo las reglas que hoy rigen a los fondos soberanos del Estado, con criterios de rentabilidad, seguridad y sustentabilidad.

Durante la discusión, algunos senadores manifestaron reparos por la ausencia de sanciones específicas frente a un eventual uso político de los recursos, mientras que desde la oposición se reiteró el cuestionamiento a que el fondo se financie con recursos provenientes del Seguro de Cesantía. Pese a ello, el artículo fue aprobado por tres votos a favor, uno en contra y una abstención.

En el proyecto también quedó establecido que para acceder al fondo de sala cuna, a estos establecimientos se les exigirá tener reconocimiento oficial del Ministerio de Educación o autorización de funcionamiento.

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Copago

Con relación al copago, el texto propuesto por el Ejecutivo establece que el empleador no estará obligado a financiar la diferencia entre el aporte del fondo y la matrícula o mensualidad efectiva cobrada por dicho establecimiento, siendo esa diferencia de cargo de la persona trabajadora o de quien ejerza el derecho, salvo acuerdo expreso entre las partes.

Ese tema que generó un intenso debate. De hecho, desde el oficialismo criticaron que el copago será una barrera económica para el acceso efectivo al derecho, ya que incentivará el alza de precios.

Sin embargo, pese a los reparos de la oposición, la propuesta del gobierno fue aprobada por tres votos a favor (todos del oficialismo).

La reacción del Gobierno

Tras la votación, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, celebró la votación.

“Estamos muy contentos de informar que se ha despachado su totalidad a la comisión de Hacienda. Es un hito importante. En los proyectos anteriores no se había logrado avanzar. El compromiso del Gobierno del Presidente Kast siempre estableció con mucha claridad avanzar en un proyecto de sala cuna”, destacó el secretario de Estado.

Agregó que el país lleva “109 años con una discriminación, con un impuesto a la contratación de mujeres. Por favor, no nos perdamos del foco. 109 años de la Ley 3.186 del año 1917. Hemos recorrido un largo trayecto, quizás demasiado largo. Yo quiero mirar adelante, no echarle la culpa al empedrado, yo quiero cambiar el empedrado, quiero pavimentar el futuro de este país”, dijo.

Con respecto a los siguientes pasos de la tramitación, Rau insistió en que el proyecto puede seguir mejorando.

“Como me dijo un profesor de mi liceo: ‘hay dos tipos de personas, las que cuando entran a un jardín y ven las flores y las que ven la maleza’. Yo quiero ver las flores. Yo hago un llamado a aprobar la redacción del Ejecutivo para poder avanzar en este proyecto. ¿Podremos seguir mejorándolo? ¿Podremos seguir dialogando? Por supuesto”, dijo Rau.