Sofofa lanza plan "Trabajo 3x3" y propone crear 500 mil empleos con agenda de capacitación, inversión y flexibilidad

En su discurso, la presidenta del gremio, Rosario Navarro, advirtió que Chile enfrenta una década de expansión insuficiente.

Para conseguir dicha meta, la presidenta del gremio, Rosario Navarro, dijo que es crucial avanzar en contratos por hora y cambios al sistema de indemnización por término de contrato, entre otros.

La preocupación por el bajo crecimiento y el deterioro del mercado laboral marcaron este miércoles la cuenta pública anual de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). En su discurso, la presidenta del gremio, Rosario Navarro, advirtió que Chile enfrenta una década de expansión insuficiente y que el principal desafío social del país hoy es la generación de empleo.

"Si tuviera que resumir en una sola palabra el principal desafío social que enfrenta Chile hoy, esa palabra sería empleo", afirmó, al sostener que detrás de las actuales cifras de desocupación y de personas fuera de la fuerza laboral existen "historias, expectativas y proyectos que esperan una oportunidad para desarrollarse".

En ese contexto, ante el consejo general del gremio, la dirigenta presentó la iniciativa "Trabajo 3x3", una estrategia que busca movilizar durante los próximos tres años una agenda orientada a impulsar el empleo formal, la capacitación y la inversión.

La propuesta contempla tres desafíos y tres compromisos concretos, con la meta final de contribuir a la creación de 500 mil puestos de trabajo.

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Los pilares de acción

Ya entrando en la fórmula de Sofofa, el primer eje apunta a educación y reconversión laboral.

Sobre este tema, Navarro propuso que un millón de trabajadores desarrollen habilidades vinculadas a la transformación tecnológica y la inteligencia artificial durante los próximos tres años.

La agenda considera la expansión del programa Hazlo con IA, la creación de una taxonomía laboral para Chile y el desarrollo de estrategias sectoriales para anticipar las competencias que demandarán las industrias del futuro.

"Si queremos volver a crecer, no basta con destrabar proyectos. Tenemos que destrabar el potencial de las personas", sostuvo Navarro.

El segundo pilar está centrado en inversión y crecimiento para el empleo. El gremio reafirmó su objetivo de que los proyectos obtengan permisos en un plazo máximo de 365 días y pidió acelerar la tramitación de más de 100 iniciativas actualmente en evaluación ambiental, las que representan inversiones cercanas a US$ 87 mil millones.

Además, propuso fortalecer la gestión estatal para la aprobación de proyectos, incorporar inteligencia artificial en los procesos de permisos y avanzar en una revisión profunda del entramado regulatorio que hoy afecta la materialización de inversiones.

Según planteó la dirigente gremial, elevar la tasa de inversión desde el actual 24% al 28% del PIB permitiría generar alrededor de 300 mil empleos directos e indirectos.

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El tercer eje corresponde a una agenda de regulación pro empleo, uno que para Sofofa es crucial, y una materia en torno a la cual han trabajado varias propuestas. Entre ellas figuran los contratos por hora, la ampliación de bandas horarias para los trabajadores, la semestralización o anualización de la jornada laboral y cambios al sistema de indemnización por término de contrato.

El gremio también insistió en avanzar hacia una reforma de sala cuna que elimine las barreras a la contratación femenina, suprimiendo el requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio y otorgando mayor certeza jurídica a las empresas respecto de su financiamiento.

“Con satisfacción podemos decir que varias de estas propuestas hoy son parte de la discusión pública o que están siendo tomadas por las autoridades”, dijo Navarro.

Durante su discurso, la dirigenta gremial también reconoció los avances sociales y laborales implementados en los últimos años, como la reducción de la jornada a 40 horas, el aumento del salario mínimo y la reforma previsional. Sin embargo, advirtió que esos cambios han ido acompañados de mayores costos para las empresas sin un fortalecimiento equivalente de la productividad y la competitividad.

“Debemos reconocer que la balanza también se ha movido con fuerza hacia el aumento de costos, sin un fortalecimiento equivalente de la competitividad, la productividad y el crecimiento. Y cuando eso ocurre, el riesgo es evidente. Las empresas invierten menos. Contratan menos. Y crecen menos", señaló.

La presidenta de la Sofofa valoró además iniciativas impulsadas por el gobierno para agilizar la inversión, particularmente el proyecto de Ley misceláneo de reconstrucción, aunque advirtió que “no pensemos que este automáticamente nos llevará a crecer al 4%”.

Así, dio un mensaje directo a los presentes: “Es importante que reconozcamos nuestra actual coyuntura, porque nos obligará a pensar en la magnitud del desafío social y económico que Chile debe enfrentar. En este sentido, todos debemos estar disponibles para redoblar los esfuerzos en redirigir nuestro destino y acompañar a nuestras autoridades y legisladores en ese camino. Chile quiere más”.