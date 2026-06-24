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Sofofa lanza plan "Trabajo 3x3" y propone crear 500 mil empleos con agenda de capacitación, inversión y flexibilidad

Para conseguir dicha meta, la presidenta del gremio, Rosario Navarro, dijo que es crucial avanzar en contratos por hora y cambios al sistema de indemnización por término de contrato, entre otros.    

Por: Carolina León

Publicado: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 18:20 hrs.

Carolina León empleadores Sofofa empleo femenino propuesta
<p>En su discurso, la presidenta del gremio, Rosario Navarro, advirtió que Chile enfrenta una década de expansión insuficiente.</p>

En su discurso, la presidenta del gremio, Rosario Navarro, advirtió que Chile enfrenta una década de expansión insuficiente.

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