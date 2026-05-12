Mercado reduce previsión de crecimiento a 2% para este año y mantiene pronóstico que inflación llegue a 4,3%
La Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) señaló que los analistas estiman que el IPC de mayo tendrá una variación de 0,4% y que en junio será nulo.
Noticias destacadas
Las perspectivas del mercado para la inflación a final de año siguen siendo más altas que las del Banco Central.
De acuerdo con la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del ente rector, se mantiene la estimación de que a diciembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegue a 4,3%, misma estimación que tenían en abril.
La EEE es una encuesta mensual que se realiza a un grupo de académicos, consultores y ejecutivos o asesores de instituciones financieras, la cual entrega información de expectativas de distintas variables macroeconómicas
Para el actual mes de mayo, los analistas estiman que el IPC tendrá una variación de 0,4% y que en junio será nulo.
En este contexto, el mercado mantiene su proyección que no habrá movimientos de tasa por parte del Banco Central en su próxima reunión y que mantendrá la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su nivel de 4,5% por todo el año, siendo la primera baja recién en 17 meses más.
En tanto, para el tipo de cambio se bajó en $ 10 la perspectiva para dos meses más y se espera que alcance los $ 890, mientras que para un horizonte de 11 meses llegaría a $ 870.
Menores proyecciones de PIB
Respecto del crecimiento, el mercado estima que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en abril anotará un crecimiento de 0,1%, mientras que el segundo trimestre terminará con una expansión de 1,4%.
Además, se redujo la proyección de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) a diciembre de este año, desde el 2,1% estimado en el sondeo de abril a 2%. Para 2027 estiman que el crecimiento repunte a 2,5%, al igual que en 2028.
El consumo de los hogares terminaría 2026 con una variación de 2,2% y el próximo año con 2,5%, misma estimación que en la encuesta pasada. En tanto, en materia de inversión, se sigue previendo que la formación bruta de capital llegará a fin de año con una variación de 4,2% -misma que en abril-, pero se moderaría a 4% en 2027.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Dueño mayoritario de Movistar Arena y Metro proyectan levantar un nuevo centro de eventos sobre la estación Ñuñoa
La construcción de Music Hall Ñuñoa contempla una inversión de US$ 35 millones y tendrá capacidad para recibir hasta 4.700 personas en conciertos, obras de teatro y encuentros culturales.
Gobierno pierde su primer subsecretario: Rafael Araos renuncia al Ministerio de Ciencia por diferencias con Ximena Lincolao
Junto con el funcionario, también dejaron la cartera su jefa de gabinete y la jefa de la división jurídica. En reemplazo de Araos, asumió como subsecretaria subrogante Carolina Rossi, quien se desempeñaba como jefa de la división de Tecnología Emergente de la cartera.
Clínica Costanera de Valdivia invierte US$ 15 millones en infraestructura para fortalecer sus prestaciones de tratamiento y cuidado oncológico
La apertura de esta nueva área está proyectada para enero de 2027 y busca entregar atención especializada integral para pacientes que hoy deben recurrir a Santiago por cuidados médicos.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete