Mercado reduce previsión de crecimiento a 2% para este año y mantiene pronóstico que inflación llegue a 4,3%

La Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) señaló que los analistas estiman que el IPC de mayo tendrá una variación de 0,4% y que en junio será nulo.

Las perspectivas del mercado para la inflación a final de año siguen siendo más altas que las del Banco Central.

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del ente rector, se mantiene la estimación de que a diciembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegue a 4,3%, misma estimación que tenían en abril.

La EEE es una encuesta mensual que se realiza a un grupo de académicos, consultores y ejecutivos o asesores de instituciones financieras, la cual entrega información de expectativas de distintas variables macroeconómicas

Para el actual mes de mayo, los analistas estiman que el IPC tendrá una variación de 0,4% y que en junio será nulo.

En este contexto, el mercado mantiene su proyección que no habrá movimientos de tasa por parte del Banco Central en su próxima reunión y que mantendrá la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su nivel de 4,5% por todo el año, siendo la primera baja recién en 17 meses más.

En tanto, para el tipo de cambio se bajó en $ 10 la perspectiva para dos meses más y se espera que alcance los $ 890, mientras que para un horizonte de 11 meses llegaría a $ 870.

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Menores proyecciones de PIB

Respecto del crecimiento, el mercado estima que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en abril anotará un crecimiento de 0,1%, mientras que el segundo trimestre terminará con una expansión de 1,4%.

Además, se redujo la proyección de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) a diciembre de este año, desde el 2,1% estimado en el sondeo de abril a 2%. Para 2027 estiman que el crecimiento repunte a 2,5%, al igual que en 2028.

El consumo de los hogares terminaría 2026 con una variación de 2,2% y el próximo año con 2,5%, misma estimación que en la encuesta pasada. En tanto, en materia de inversión, se sigue previendo que la formación bruta de capital llegará a fin de año con una variación de 4,2% -misma que en abril-, pero se moderaría a 4% en 2027.