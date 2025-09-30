Nueva baja en la minería golpea la producción industrial del país durante agosto
Informe del INE dio cuenta de un descenso de 1,9% anual en el octavo mes. En el caso del comercio, se observó un menor ritmo de expansión.
Un descenso de 1,9% acusó el Índice de Producción Industrial (IPI) en agosto frente al mismo mes de 2024, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
En este caso, hubo dos de los tres componentes del indicador que sufrieron retrocesos.
De hecho, el Índice de Producción Minera (IPMin) sumó una tercera disminución consecutiva, la que esta vez fue de 6,3%, como consecuencia de la menor actividad registrada en los tres tipos de minería que lo integran, destacando la metálica con una baja de 6%.
La otra caída correspondió al Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (Ipega), que alcanzó al 0,6% respecto de agosto de 2024, debido a que dos de las tres actividades que lo explicaron presentaron una reducción en su actividad, destacando gas, que se contrajo 14,6%.
En este escenario, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un alza de 1,8% en doce meses, lo que respondió -en gran medida- al alza de 13,2% anual en elaboración de productos alimenticios.
Comercio en azul
En el caso del consumo se notó una cierta desaceleración respecto a lo observado en julio. El Índice de Actividad del Comercio (IAC) protagonizó un aumento de 4,8% en agosto comparado con igual mes del año pasado, de acuerdo con las cifras del INE.
El comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, exhibió un aumento en doce meses de 6% debido, fundamentalmente, a la contribución de venta al por menor por correo y por internet.
El segmento al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, creció 3,4% como consecuencia, principalmente, del alza de venta de alimentos, bebidas y tabaco.
Al unir estos dos grupos a la reparación de vehículos automotores y motocicletas el incremento anual llegó a 5,1%.
A este escenario se sumó una expansión anual de 3% del índice de Ventas de Supermercados (ISUP), acumulando una expansión de 1,9% al octavo mes del año; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó un alza de 0,7% respecto al mes anterior, y un crecimiento interanual de 1,8%.
Como suele ocurrir, el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) destacó con un alza de 16,1% en doce meses, acumulando un crecimiento de 13,4% en lo que va del año. La línea de productos que más impactó fue productos para el equipamiento del hogar y tecnológicos.
