Presupuesto: informe advierte la posibilidad de que el gasto fiscal crezca mucho más de lo esperado por el Gobierno este año

Un análisis de LyD plantea que si el gasto crece en torno a la media histórica en los cuatro meses que restan del ejercicio presupuestario, los desembolsos terminarían expandiéndose un 8% anual, lo que pondría en duda la capacidad del Gobierno para contener el gasto.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Miércoles 22 de octubre de 2025 a las 11:10 hrs.

<p>Crédito: Ministerio de Hacienda.</p>

