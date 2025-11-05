Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Presupuesto: técnicos de la oposición se reúnen con Hacienda y ratifican dudas por ingresos

Chile Vamos y Demócratas definieron a especialistas con pasos por Dipres para ser contrapartes del Ejecutivo.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Jueves 6 de noviembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Macroeconomía presupuesto Hacienda deuda Sebastian Valdenegro
<p>Presupuesto: técnicos de la oposición se reúnen con Hacienda y ratifican dudas por ingresos</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Presidente de Grupo Jedimar asegura que “a pesar de todo, tenemos confianza en el país y seguimos invirtiendo”
2
Empresas

SEA da luz verde a megalínea que une Antofagasta y Santiago cuya inversión alcanza unos US$ 1.500 millones
3
Empresas

Utilidad de CCU cae 48% en el tercer trimestre: firma reveló escenario de bajo dinamismo en Chile
4
Economía y Política

¿Cuáles son los cargos que pagan mejores sueldos en Chile? Depende de la industria, el tamaño de la empresa y el área funcional
5
Mercados

Corte Suprema respalda resolución de la CMF que ordena a Transbank eliminar el servicio de adelantamiento de cuotas
6
Economía y Política

SII acelera tranco para actualizar la polémica fórmula de cálculo de las contribuciones de bienes raíces
7
Economía y Política

¿Deben pagarse las horas dedicadas a labores sindicales? La DT cambia el criterio y abre debate entre abogados
8
Economía y Política

Corte Suprema acoge recurso que complica a Mayne-Nicholls: fue por cobrar boleta de Juegos Panamericanos de 2023
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete