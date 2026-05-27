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Quiroz y Grau vuelven a enfrentarse por situación fiscal y mercado pide resguardar institucionalidad

Luego de que el ministro de Hacienda acusara “inconsistencias” en los cálculos de la deuda realizados por el gobierno anterior, su antecesor salió a responder, señalando que no se están tomando en consideración otros factores que explicarían que el mayor déficit no se traspase a alza de deuda.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Macroeconomía Sebastian Valdenegro Hacienda deuda déficit
<p>Quiroz y Grau vuelven a enfrentarse por situación fiscal y mercado pide resguardar institucionalidad</p>

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