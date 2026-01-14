¿Un año estable en la meta del 3%? La trayectoria que le espera a la inflación durante 2026
Se espera que los precios internos estén bajo la meta del Banco Central durante varios meses del año, empujados por un tipo de cambio más favorable, entre otros factores.
Noticias destacadas
El año 2026 recibió a la economía chilena con perspectivas auspiciosas en una de sus principales variables: la inflación.
De acuerdo con el último Informe de Política Monetaria (IPoM), los precios internos alcanzarían la meta de 3% del Banco Central durante el primer trimestre del año. Más aún, el mercado se la juega con una fecha concreta: el actual mes de enero.
Para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer mes del año, los analistas esperan un avance mensual de 0,4% -según la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE)-, lo que se traduciría en una variación de 2,8% en los últimos 12 meses.
Así, la tarea se habría completado en el primer mes del año. ¿Qué depara para el resto de los meses? En un informe publicado la semana pasada, el economista jefe para el cono sur de JPMorgan, Diego Pereira, dijo que espera que los efectos de base sean más pronunciados en el primer trimestre del próximo año, y ahora se prevé que la inflación general converja por debajo del 3% durante los primeros cinco meses, alcanzando un mínimo de 2,74% interanual en marzo.
Pero aquello se diluiría hacia el cierre de año, según el análisis de JPMorgan. “Es probable que estas lecturas sean temporales, ya que nuestra previsión de referencia apunta a que la inflación aumentará hasta el 3,4% interanual en diciembre de 2026”, advirtió Pereira.
En ello coincide el gerente de estudios de Gemines, Alejandro Fernández, quien aseguró que la inflación estará algo por debajo de 3% la mayor parte del año, para subir levemente en el último trimestre.
“Esto requiere que el tipo de cambio al menos no suba o que baje algo más y que el Banco Central no relaje demasiado la política monetaria respecto del nivel actual de la tasa. Un precio del petróleo en torno al nivel actual (US$ 60 el barril) también es importante”, explicó.
En Coopeuch esperan que los precios internos se muevan en un rango entre 2,5% y 2,8% durante los tres primeros trimestres, para luego converger a valores en torno al 3% hacia el cuarto trimestre del año.
Algo más alejado de sus pares, el economista jefe de EuroAmerica, Felipe Alarcón, calcula una inflación en torno a 2,8% para diciembre.
“Si la política fiscal tiene un sesgo contractivo con el nuevo Gobierno, los riesgos son bajos” para la inflación, postuló el gerente de estudios de Gemines, Alejandro Fernández.
Los riesgos
Detrás de estos pronósticos hay diversos factores que moverán la aguja. “La apreciación que ha exhibido el tipo de cambio es un factor que contribuirá a una moderación en la inflación, particularmente la de bienes, algo que se complementará con menores presiones de costos laborales”, aseguró el economista senior de Coopeuch, Nicolás García.
Por su parte, Alarcón planteó que los principales riesgos van a seguir siendo los mismos que se han registrado en el último tiempo. Uno de ellos son las tarifas eléctricas, donde aún queda por pagar la deuda con las distribuidoras, acreencia que, dicho sea de paso, aún no se sabe ni cómo ni cuándo se pagará.
“Otro riesgo relevante y siempre presente es el precio internacional de los combustibles, sobre todo en el contexto geopolítico actual caracterizado por una elevada inestabilidad”, añadió el economista jefe de EuroAmerica.
García, en tanto, esbozó que el principal factor de riesgo que ve para la inflación “tiene que ver con un posible mayor dinamismo de la demanda interna -en mayor medida relacionado con la inversión minera, debido al significativo aumento que ha exhibido el precio del cobre-, lo que podría generar presiones inflacionarias en el mediano plazo”.
“Si la política fiscal tiene un sesgo contractivo con el nuevo Gobierno los riesgos son bajos”, postuló, a su vez, Fernández.
Ello en un contexto en que, durante su campaña, el Presidente electo José Antonio Kast prometió un recorte fiscal del orden de US$ 6 mil millones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Villarica es la comuna donde las viviendas en primera línea de playa ofrecen la mayor prima por ubicación e Iquique es donde registran la más baja
Según un análisis de Tinsa by Accumin, solo 13,5% del stock de vivienda nueva disponible en los principales balnearios del país corresponde a proyectos frente al borde costero. En promedio, el valor de estos inmuebles es 81,3% mayor que el de una unidad comparable más al interior del radio urbano.
Sala cuna: se intensifican las negociaciones, pero nuevas indicaciones complican el futuro del proyecto
Ayer el Gobierno recibió el nuevo paquete de modificaciones elaborado por Chile Vamos. Desde las organizaciones sociales también están desplegando conversaciones para acelerar la tramitación de la propuesta.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete