Candidatura de Jara busca dejar atrás polémica con el PC tras cita del oficialismo

Señales de un inicio de semana bajo cierto control, y ajenos a la tensión que prevaleció en los últimos días con el Partido Comunista tras las críticas a Mario Marcel, emanaron este lunes desde las colectividades políticas que están detrás de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

Lagos Weber dijo que se integrarán más voceros al comando y que la candidata retomará oficialmente los debates el 10 de septiembre, en un encuentro que será televisado.

Tras la reunión que congregó a los presidentes de partido la noche del domingo con la exministra del Trabajo, la senadora y líder de los socialistas, Paulina Vodanovic, indicó que en el encuentro “se habló claramente” el tema.

“Lautaro Carmona entiende que cuando él expresa una idea, se hacen énfasis que no están en el sentido que él quisiera. Por lo tanto, no hay una animadversión ni mucho menos, por el contrario. Él manifiesta todo su apoyo desde el partido de la candidatura”, afirmó la dirigenta en entrevista con Radio Universo.

Evitando más detalles, indicó que se conversó “con harta franqueza…porque yo creo que lo peor que uno puede hacer es tener el elefante en la habitación y no referirse a aquello”.

Uno de los voceros de la candidata el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), señaló la mañana de este lunes que “hay que dar vuelta la página” y concentrarse en las propuestas, señalando que esta semana Jara -que el lunes se encontraba en Coyhaique-, dará a conocer medidas en materia de salud.

También adelantó que se van a integrar más voceros al comando y que la candidata retoma oficialmente los debates con los otros aspirantes a La Moneda el 10 de septiembre, en un encuentro que será televisado.

Luego de la reunión, que se realizó en la casa de Paulina Vodanovic, Jara hizo un alto en su gira por el país en medio de la campaña, buscando cerrar la grieta entre el Socialismo Democrático y el PC luego de los dichos de Lautaro Carmona, que empañaron su gira.

A la salida del encuentro, la candidata hizo un llamado a la unidad y a centrarse en las propuestas.

En conversación con Chilevisión, señaló que “tuvimos una muy buena reunión” evaluando la gira y los pasos que vienen para septiembre, “esperando también que se fortalezcan todas nuestras ideas y la forma de comunicarnos más directamente a las personas”.

Respecto a la polémica en el comando por los dichos del timonel PC, indicó que “todo eso se abordó y creo que fue una muy buena reunión” e indicó que ella está preocupada de entregar soluciones a las personas más que enfocarse en polémicas.