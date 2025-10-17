Cómo fortalecer la defensa nacional y cómo nos relacionamos con el mundo y vecinos: la posición de los candidatos

La política exterior no ha estado en la primera escena del debate presidencial. De hecho, varios expertos han llamado la atención al respecto, considerando la relevancia de esta temática para la estabilidad y desarrollo del país. En ese marco, el think tank especializado en asuntos internacionales AthenaLab llevó a cabo el seminario Programas Presidenciales en Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores, donde los asesores de los postulantes que lideran las encuestas de cara a la elección de noviembre presentaron las respectivas agendas en estas materias.

El combate al crimen organizado transnacional, las crisis en la frontera norte y en la macrozona sur y las relaciones de Chile con sus vecinos y con las grande potencias, estuvieron presentes en las exposiciones.

Jeannette Jara: adaptación a un escenario global sin un orden claro

El diputado y asesor de Jeannette Jara, Raúl Leiva (PS), se centró en la seguridad interna del país, planteando este asunto como “un derecho humano habilitante”, fundamental para el ejercicio de otros derechos sociales. En su opinión, la seguridad debe abordarse con “sentido de Estado”, tomando distancia de lo que denominó como “instrumentalización política del miedo”. Así, propuso seis pilares: fortalecer y respetar la institucionalidad, con el nuevo Ministerio de Seguridad Pública en el centro; generar información basada en mejor data, para reducir la brecha entre percepción e índices de victimización; prevención social, situacional y comunitaria; control y sanción, reforzando la persecución criminal con una Fiscalía supraterritorial y más recursos para el Ministerio Público; reinserción, combatiendo el contacto criminógeno en cárceles; y rehabilitación. Además, remarcó la necesidad de alzar el secreto bancario para combatir el crimen organizado. Cristián Fuentes, asesor de relaciones internacionales de la carta del oficialismo, subrayó que Chile enfrenta un escenario global “sin un orden internacional claro”, marco en el que convocaron “a una cantidad importante de expertos para ver un poco cómo podemos adaptarnos”. De todas maneras, adelantó que en un Gobierno de Jara los principios fundamentales e históricos de Chile guiarán la política exterior, con la solución pacífica de controversias, el respeto al derecho internacional y los derechos humanos, y la cooperación internacional como eje central. Sobre la región, destacó la necesidad de profundizar la cooperación con los países vecinos, comenzando por proyectos concretos como los corredores bioceánicos, en especial el de Capricornio, que conectará Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

José Antonio Kast: desarrollo de una arquitectura de seguridad del país