Disminuyen los alojamientos de turistas, pero aumentan los ingresos

Las pernoctaciones de pasajeros en establecimientos turísticos a lo largo del país llegaron a 1.536.589 en septiembre, lo que implicó una disminución de 1,8% respecto al mismo mes del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El mayor nivel se registró en la Región Metropolitana de Santiago (551.624), aunque con una baja de 6%, seguida por la Región de Valparaíso (176.406), con una caída de 6,7% en el último año.
Mientras la tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional se contrajo 0,8 punto porcentual hasta 37,6%, el ingreso promedio por habitación disponible (RevPAR, por su sigla en inglés) nacional aumentó 7,8% en 12 meses hasta $ 31.671, en circunstancias que la tarifa promedio diaria (ADR, por su sigla en inglés) fue de $ 84.268 a nivel nacional, un 8% que hace un año.
