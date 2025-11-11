Jara toma distancia del Gobierno, ofrece suspender militancia del PC y ratifica el ingreso vital

Pese a vestir un traje celeste, color que generalmente se asocia a tranquilidad y serenidad, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, protagonizó confrontaciones con sus principales contrincantes de la derecha -José Antonio Kast y Johannes Kaiser- y no dudó en contestar a cada uno de los emplazamientos que, en más de una ocasión, le plantearon no solo sus oponentes mejor posicionados en las encuestas, sino que también del resto de los aspirantes a La Moneda.

Y es que, a diferencia de otros debates, en los que primó el guante blanco, en esta oportunidad la exministra del Trabajo optó por responder a las críticas.

“Gobernar no es gritar más fuerte, ni tampoco proponer cada cosa que se le ocurra o se le pase por la cabeza a algunos. Gobernar requiere experiencia. Requiere, además, capacidad de construir acuerdos y de sacar adelante leyes que nos protejan. Me parece insólito que algunos de los aquí presentes digan tener mano dura. Y se negaron a legislar sobre el Ministerio de Seguridad”, dijo. Otro cruce llegó cuando abordaron el tema de políticas sociales. Acá Jara atacó, una vez más, el rol de la oposición en la reforma previsional y el rol de las AFP en la discusión.

“Una de las cosas que voy a impulsar claramente es saber qué pasa con las platas de las AFP, la que se gasta en publicidad”. Jeannette Jara, candidata de Unidad por Chile

“Me alegro de haber liderado esa reforma previsional. Creo que una de las cosas en que podemos avanzar en mi Gobierno es en el reconocimiento a las cuidadoras, con un seguro a las lagunas previsionales, eso estaba en el proyecto de ley original que aquí, los sectores políticos representados por la derecha chilena, Kaiser y también el sector de Matthei, se opusieron a reconocerlo”, expuso la candidata. También tomó distancia de la administración Boric. De hecho, dijo que se hubiera parado para saludar a Javier Milei y emplazó al Gobierno por el tema de la vivienda.

La exsecretaria de Estado también aseguró que, de llegar a la presidencia, revisará lo que gastan las AFP en publicidad. “Una de las cosas que voy a impulsar claramente es saber qué pasa con las platas de las AFP, la que se gasta en publicidad, en particular en el asesor del candidato Kast, Bernardo Fontaine, que además fue un activo opositor a cualquier reforma previsional y qué rol juega ahí la Asociación de AFP (...) el movimiento se llamaba ‘Con mi plata no’, y resulta que con la plata, al parecer de los propios afiliados, pagada vía comisión, hoy día se está financiando trolls y bots que atacan a los otros candidatos”, cuestionó.

En materia económica, Jara insistió en que avanzará en la implementación de un ingreso vital de $ 750 mil.

En política, le habló al público y planteó que “cuando sea elegida Presidenta voy a poner en suspenso mi militancia”.