Kast confronta a carta oficialista y la tilda de “populista” y “ministra del desempleo”

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, en la primera parte del debate se mostró algo contenido en sus respuestas, pero con el desarrollo de los bloques se inclinó por confrontar a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, acusándola de medidas populistas y de ser responsable de las altas cifras de cesantía.

“Un millón de desempleados y más de dos millones de personas en la informalidad ¿quién lo generó? el gobierno actual y ¿quién es la continuidad de ese gobierno? Jeannette Jara, eso es populismo cuando le dicen a usted más vivienda, más salud y mejor educación, pero ¿Qué han hecho en estos tres años? Por usted nada”, dijo. Agregó que “vamos a cumplir cuatro años de un gobierno populista que prometió una cosa y no hizo nada, hay más violencia y más pobreza” y “es como el país de las maravilla lo que propone la candidata de la continuidad; todo su programa es de un populismo total”.

Sostuvo que “hay que generar trabajo, el punto es que ese trabajo debe ser con inversión externa y para eso necesitamos seguridad, la inversión nacional bienvenida, pero abramos las fronteras para la inversión que va a generar crecimiento y más y mejor trabajo”.

“En los temas sociales los que más han retrocedido en estos años han sido en este gobierno de fracasados, del cual fue parte la candidata de la continuidad”. José Antonio Kast, candidato Partido Republicano

Siguiendo con su propuesta de marcar diferencias con Jara, Kast indicó que “lo primero es que hay que hablar con la verdad y escucho a la candidata Jara de hablar todo lo que propone, pero no tienen ordenado ni el presupuesto. No han sido capaces en tres años de calcular bien el presupuesto, siempre han mal calculado los ingresos”.

En su opinión, “es fácil prometer y decir nosotros le vamos a arreglar la vida a todos, pero se lo han gastado todo en amigos, apitutados y convenios de situaciones irregulares que han sido develadas por entidades fiscalizadoras”.

Kast afirmó que “vamos a fortalecer los beneficios sociales, no solo la PGU, porque han destruido la salud, la educación y la vivienda”.

En materia de empleo, afirmó que “nos hablan de protección, esa que tiene un millón de personas que no tiene trabajo y más de dos millones que están en la informalidad y donde hay mayor cesantía es precisamente en las mujeres y ¿quién fue la ministra del desempleo? la señora Jeannette Jara”.

En otro tema, y a pesar de ser aludido por Matthei por utilizar un vidrio blindado en un evento en Viña del Mar, evitó el conflicto con ella y se limitó a señalar que “las medidas de seguridad no se comentan” y que “hoy los chilenos tienen miedo en sus casas, eso va a cambiar, los que van a tener miedo son los narcotraficantes, los delincuentes y los terroristas que los vamos a buscar y los vamos a encarcelar”.