Kast presenta subsecretarios y delegados con marcado sello de independientes

El futuro mandatario se reunió este sábado con quienes integrarán su equipo de segunda línea ministerial.

Hoy 7 de febrero, fue presentada de manera oficial la nómina de los 16 delegados presidenciales, quienes serán los encargados de ser la voz del Presidente a lo largo del país. Además, fueron anunciados los nombres de las 40 subsecretarías, atingentes a los 24 ministerios, que entrarán el próximo 11 de marzo a La Moneda.

El hotel Radisson Blu, ubicado en la comuna de Las Condes, fue el encargado de albergar la cita republicana, en la que estuvo presente el Presidente electo, José Antonio Kast, quien llegó cerca de las 12 horas. Por otro lado, los subsecretarios y delegados comenzaron su arribo al lobby del hotel desde las 11 de la mañana.

Kast comenzó su discurso cerca de las 14:30 horas y reconoció que este próximo Gobierno “no va a ser un periodo fácil, pero va a ser de buen trabajo”. Además, respecto a los nombres elegidos en las subsecretarías y delegados, destacó que “hemos hecho los ajustes necesarios para el trabajo que venimos realizando y mostrando hace algunos meses”

En el discurso, el Presidente electo adelantó que, en su visión, “la inversión que requiere Chile para alcanzar lo que es la mejor política pública, que es el pleno empleo”, área que justamente forma parte del “Gobierno de emergencia”, concepto que ha sido acuñado desde que el Presidente republicano ganó el balotaje el 14 de diciembre del año recién pasado.

Durante su intervención, Kast además afirmó que aún se está a la espera de la subsecretaría para las Fuerzas Armadas. “Estamos trabajando para encontrar a la mejor persona junto con el ministro Fernando Barros. Pero podemos decir que tenemos el equipo completo para los desafíos que se nos vienen”, fueron las palabras del próximo jefe de Estado, a solo 32 días del próximo cambio de mando.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La nómina de subsecretarios será encabezada en Interior por UDI, Máximo Pavez, quien fuera subsecretario de la Segpres durante el segundo gobierno o de Sebastián Piñera.

Por el lado del cuadro económico, en Hacienda asumirá Juan Pablo Rodríguez y en la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez.

En Economía y Empresas de Menor Tamaño será Karl Franz Koehler; en Pesca, Osvaldo Urrutia; y en Turismo, María Paz Lagos.

En Previsión Social, se confirmaron los nombres de María Elisa Cabezón; y en Trabajo, de Gustavo Rosende. Lo mismo que en Energía, donde es Hugo Briones.

En Medioambiente, el subsecretario será José Ignacio Vial; en Mineria, Álvaro González y en Obras Públicas, Nicolás Balmaceda.

En Agricultura le corresponderá la tarea a Francisco Venezian.

A Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) llega Paula Estévez y en propiamente en Relaciones Exteriores, será subsecretario Patricio Torres. A este grupo se sumará en Desarrollo Social Servicios Sociales, Alejandro Fernández; y en Niñez, Marcelo Sánchez. Mientras que en Evaluación Social, Gabriel Ugarte.

En la Subsecretaria de Desarrollo Regional asumirá Sebastián Figueroa. En la Secretaría General de Gobierno, José Francisco Lagos y en la Segpres Constanza Castillo.

en Bienes Nacionales, Javier Peró, en Ciencia y Tecnología, Rafael Araos; en Cultura Carlos Lobos y Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.

En Defensa, Rodrigo Álvarez.

En Justicia asumirá el ex convencional del Partido Republicano, Luis Silva.

En Deporte Andrés Otero, mientras en la subsecretaria del ministerio de Educación será Daniel Rodríguez y en Educación Superior, Fernanda Valdés. En Parvularia el rol le tocará a María Cristina Tupper.

En Salud, Alejandra Pizarro y en Redes Asistenciales, Julio Montt.

En Telecomunicaciones, Romina Garrido; en Transportes Martín Mackenna. Finalmente en Vivienda, Natalia Aguilar.

Delgados Presidenciales

Mientras que en Delegados presidenciales regionales asume en Arica y Parinacota, Cristián Sayes; en Tarapaca Adriana Tapia; en Antofagasta, Katherine López; en Atacama, Sofía Cid; y en Coquimbo, Víctor Pino.

Luego en Valparaíso, Manuel Millones; en la Metropolitana, Germán Codina; en Libertador Bernardo O”Higgins, Susana Pinto; en Maule, Juan Eduardo Prieto; en Ñuble, Diego Sepúlveda; y en Bio Bío, Julio Anativia.

En la Araucanía, Francisco Ljubetic; Los Ríos, Vicky Carrasco; en Los Lagos, Cristián Palma; en Aysén, Luz María Vicuña; y en Magallanes, Ericka Farías.