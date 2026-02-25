SAG en alerta tras otro caso de influenza aviar en Argentina
Noticias destacadas
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) elevó su nivel de alerta sanitaria y reforzó las acciones de vigilancia en todo el país, luego de que Argentina, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), confirmara un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en un plantel de postura comercial ubicado en Ranchos, provincia de Buenos Aires.
Según comunicó el organismo, las autoridades uruguayas a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, notificaron la detección de un ave silvestre portadora de la enfermedad.
La institución recordó que las importaciones de productos avícolas provenientes de Argentina se mantienen suspendidas desde agosto del año pasado, cuando se detectó un caso de la enfermedad en esa misma provincia. Asimismo, precisó que el proceso de reapertura del mercado trasandino para productos avícolas, que se desarrollaba en coordinación con Senasa, quedó suspendido.
El SAG llamó a dueños de aves de corral a extremar las medidas de bioseguridad y a notificar al servicio ante cualquier signo clínico compatible con la enfermedad o alza inusuales de mortalidad.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete