La Moneda celebra las últimas cifras económicas y la luz verde al acuerdo Codelco-SQM por litio: “La economía no se cae a pedazos”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, planteó que “Chile se está levantando y está avanzando; y lo único que se cae a pedazos son las mentiras”.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, junto al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacaron las buenas cifras económicas de la semana pasada en materia de inflación y la luz verde desde China al acuerdo entre Codelco y SQM, para enfatizar que demuestran que “la economía no se cae a pedazos”.

Vallejo -sin mediar pregunta en su habitual vocería de los lunes- indicó que “Chile ha logrado muchas cosas en poco tiempo y espero que todos se sientan orgullosos de lo que hemos logrado como país, no de un Gobierno o alguna institución, son esfuerzos colectivos”.

Y detalló que “Chile ha hecho retroceder en poco tiempo de manera drástica la inflación, logrado crecer por obre las expectativas que se tenían, Chile está rankeando en materia de exportaciones, Chile genera confianza en inversionistas extranjeros que han aumentado de manera considerable, Chile ha logrado hacer retroceder la desocupación y está creando empleos formales. Chile no logra solo estabilizar la economía, sino que hacer que avance y repunte”.

Además, en una nueva alusión a los candidatos presidenciales de oposición, la portavoz señaló que “no es posible que algunos quieran insistir en señalar que Chile se cae a pedazos, porque eso golpea lo que es la realidad hoy día. Chile se está levantando y está avanzando, y lo único que se cae a pedazos son las mentiras que pretenden instalar que vivimos en un país que no es capaz de desarrollarse o sostener su economía y llevarla hacia adelante; eso no es cierto”.

En tanto, el ministro Grau señaló que “la autorización que da luz verde al proyecto Codelco-SQM es una muy buena noticia para el país que nos va a permitir tener más recursos y esperamos que se concrete durante nuestra administración”.

Agregó que “esto nos va a permitir, con otros proyectos, duplicar la producción a diez años en materia de litio y permitirá que Codelco no solo sea líder mundial en producción de cobre, sino que también uno de los líderes en producción de litio y nos va a traer más renta a nuestro país”.