Ministerio de Economía espera que normativa sobre permisos sea publicada el lunes en el Diario Oficial

Tras la toma de razón del decreto promulgatorio por parte de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía, hoy liderado por Álvaro García, envió al Diario Oficial la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales para concretar el último paso para su entrada en vigencia como Ley de la República. Se espera que el texto sea publicado en el Diario Oficial el lunes 29 de septiembre.

Esta Ley fue impulsada por la cartera con el objetivo de avanzar en simplificar la obtención de permisos, entregando mayores certezas a los proyectos de inversión, sin comprometer los estándares regulatorios ni disminuir las exigencias ambientales y técnicas vigentes. La iniciativa busca optimizar y reducir entre 30% y 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, modernizando los procesos administrativos de proyectos estratégicos para el desarrollo nacional.