Ministro Grau: “El problema fiscal comenzó en 2012”

El titular de Hacienda respondió al emplazamiento de la caída del crecimiento en el Chile Day en Londres

La discusión en torno al crecimiento se desplazó de Madrid a Londres. La necesidad de crecer más fue parte central de la presentación del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien destacó el consenso de esta prioridad entre todas las candidaturas presidenciales.

Cuestionado por Jaime Besa, sobre las declaraciones del expresidente Eduardo Frei en Madrid, en que reclamó la caída del crecimiento, Grau fue rápido en interrumpir. “No es cierto que crecimos tanto por 30 años, sino solo por 20 y tantos… y la diferencia es importante”.

Según Grau, los problemas de desequilibrio fiscal en Chile se deben a que “por años pensamos que crecíamos más de lo que crecíamos en realidad”. El ministro apuntó que “gastamos más porque pensábamos que el crecimiento potencial era mayor y que se iba a recuperar”, y sentenció que “el problema fiscal comenzó al menos desde 2012”.