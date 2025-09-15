Ministro Grau: “El problema fiscal comenzó en 2012”
El titular de Hacienda respondió al emplazamiento de la caída del crecimiento en el Chile Day en Londres
Noticias destacadas
La discusión en torno al crecimiento se desplazó de Madrid a Londres. La necesidad de crecer más fue parte central de la presentación del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien destacó el consenso de esta prioridad entre todas las candidaturas presidenciales.
Cuestionado por Jaime Besa, sobre las declaraciones del expresidente Eduardo Frei en Madrid, en que reclamó la caída del crecimiento, Grau fue rápido en interrumpir. “No es cierto que crecimos tanto por 30 años, sino solo por 20 y tantos… y la diferencia es importante”.
Según Grau, los problemas de desequilibrio fiscal en Chile se deben a que “por años pensamos que crecíamos más de lo que crecíamos en realidad”. El ministro apuntó que “gastamos más porque pensábamos que el crecimiento potencial era mayor y que se iba a recuperar”, y sentenció que “el problema fiscal comenzó al menos desde 2012”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
DF Lab Opinión/ FOBO: ¿Un temor o una oportunidad en la era de la inteligencia artificial?
"Hoy, en plena revolución de la inteligencia artificial (IA), el famoso FOMO se queda corto. Lo que realmente está en juego es el FOBO (Fear of Becoming Obsolete), es decir, el temor a quedar obsoleto".
Corte Suprema zanjará las reclamaciones que buscan frenar las obras del proyecto Las Salinas de Copec en Viña del Mar
Opositores a la iniciativa buscan que se anule la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), apuntando -afirman- a una serie de situaciones que habrían sido pasadas por alto por el Segundo Tribunal Ambiental.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete