Tres cambios en el mundo económico-laboral que esperan a la nueva administración

Desde el 11 de marzo quien llegue a La Moneda no sólo tendrá el desafío de activar su plan de Gobierno, sino que deberá ponerse al día con la agenda de cambios que heredará de la administración Boric. Hay tres frentes -laboral, previsional y permisología- que serán clave para la actividad productiva del país. Aquí sus alcances.

Jornada laboral: ahora viene el turno de las 42 horas

Después de un 2025 sin cambios en materia de jornada laboral, en el año que se avecina entrará en escena la “segunda parte” de la llamada Ley de 40 horas que comenzó a regir en 2024, ya que el 26 de abril de 2026 las empresas del sector privado deberán volver a reducir sus tiempos de trabajo, esta vez pasando de 44 horas semanales a 42 horas semanales.

Un cambio no menor, pero que los actores esperan aplicar con una mayor certeza, ya que desde la Dirección del Trabajo se han ido aclarando algunos aspectos, por ejemplo, que las horas a reducir no se pueden distribuir en minutos diarios y que el tiempo destinado a la colación no puede tocarse.

Un 2026 en el que probablemente continuará el interés de las empresas en conseguir el Sello 40 Horas, una certificación que otorga gratuitamente el Ministerio del Trabajo a las compañías de todo tamaño o rubro, que implementen una jornada laboral ordinaria de 40 o menos horas semanales, “como una acción concreta de fomento al trabajo decente y al desarrollo de un buen vivir”.

De hecho, de acuerdo a datos de la citada cartera, 1.087 empresas han conseguido la certificación, entre las que se cuentan FirstJob, Caja Los Andes, Detacoop, Coopeuch, Wom y Enami.Con todo, la legislación en cuestión completará su implementación recién en abril de 2028, cuando además de bajar a 40 horas, entrarán en vigencia normas relacionadas al límite mensual de la jornada de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana; nueva jornada laboral para los tripulantes de vuelo y de cabina; entre otros.

Las definiciones clave en la puesta en marcha de la reforma previsional