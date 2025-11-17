Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Ramírez de LarrainVial: “El mercado debiese internalizar rápidamente una victoria con holgura de la derecha en segunda vuelta”

Para el ejecutivo, la lectura inicial del resultado de este domingo es positiva, ya que Jeannette Jara tiene un limitado espacio para buscar votos en el balotaje más allá del PC.

Por: F. Noguera y S. Fuentes

Publicado: Domingo 16 de noviembre de 2025 a las 23:40 hrs.

elecciones mercado bursatil Bolsa chilena LarrainVial José Antonio Kast Jeannette Jara
<p>El gerente de renta variable nacional de LarrainVial Asset Management, Sebastián Ramírez, </p>

El gerente de renta variable nacional de LarrainVial Asset Management, Sebastián Ramírez,

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Con más de un 90% de la votación, la oposición no lograría la mayoría en ambas cámaras del Congreso
2
Empresas

Trama bielorrusa: Codelco califica de histórico el fallo y sostiene que la red investigada le costó cerca de US$ 20 millones
3
Mercados

Ramírez de LarrainVial: “El mercado debiese internalizar rápidamente una victoria con holgura de la derecha en segunda vuelta”
4
Economía y Política

Marco Enríquez-Ominami: "Nunca he visto una derrota mayor (de la izquierda)"
5
Economía y Política

Elección presidencial: Jara y Kast pasan a la segunda vuelta y Parisi sorprende en el tercer lugar
6
Internacional

Financial Times: La extrema derecha está a punto de ganar la presidencia de Chile
7
Economía y Política

Andrónico Luksic votó en Villa O'Higgins: "Independiente de quiénes pasen a la segunda vuelta, espero que sea lo mejor para Chile"
8
Señal DF

Rosanna Costa, presidenta del Banco Central: "Tenemos una banca robusta en términos de solvencia y liquidez"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete