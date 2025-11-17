Jara celebra victoria y se abre a propuestas de candidatos que no pasaron a la segunda vuelta

La candidata de Unidad por Chile destacó medidas como eliminar el IVA de medicamentos que impulsa Franco Parisi y reducir las listas de espera oncológicas de la aspirante de ChileVamos, Evelyn Matthei.

Vestida de blanco, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, se subió al escenario de su comando a celebrar su victoria, que con más del 26%, pasó al balotaje en primer lugar.

Junto a su pareja, familia y amigos, la carta del oficialismo pronunció un discurso con gestos al electorado que no votó por ella y que deberá conquistar de cara al 14 de diciembre.

“Quiero decirles que ahora comienza el momento en el cual ustedes deberán escoger los que están en su casa, los que votaron y los que no votaron por mí. Habrá solo dos candidatos con dos proyectos de país muy distintos detrás, pero además con liderazgos distintos”, dijo.

De esta manera, felicitó a sus contrincantes -a excepción de su rival de derecha, José Antonio Kast-, pero se detuvo a mencionar a quien fue “la sorpresa de la noche”, el tercer lugar del balotaje y candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi.

“Quiero felicitarlo porque ha sabido interpretar con medidas radicales e innovadoras un gran sentir ciudadano y es obligación de nosotros escuchar al pueblo. Al pueblo se le escucha, se le atiende y se le trata de interpretar”, señaló.

Agregó: “Por eso lo que ha hecho Franco Parisi no es menor y se merece nuestro respeto y nuestro aplauso”.

Incluso, la candidata mencionó que ha observado las medidas propuestas por el resto de los candidatos y valorando “profundamente” aquella de la devolución del IVA sugerida por Parisi, las esquinas deportivas de Harold Mayne-Nicholls y la recuperación de los 400 barrios vulnerables de MEO y de los centros artísticos de Artés.

De Matthei, en tanto, destacó la reducción de los tiempos de espera oncológica. “Estas ideas deberían estar en el programa de Gobierno de quien sea elegida presidenta”.

Jara también se detuvo en sus lineamientos programáticos insignia, insistiendo en el ingreso vital de $ 750.000, avanzar en un control migratorio más efectivo, fortalecer la seguridad pública y el levantamiento del secreto bancario.

“A los que se nieguen, como Kast, a levantar el secreto bancario, aquí les digo: el que nada hace, nada teme”, entonó en conjunto al público la candidata.