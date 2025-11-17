Financial Times: La extrema derecha está a punto de ganar la presidencia de Chile

Por Ciara Nugent

Buenos Aires

El veterano político de extrema derecha José Antonio Kast es el favorito para ganar la presidencia de Chile después de que el 70% de los votantes respaldara a candidatos de derecha en la primera vuelta electoral, lo que lo llevará a una segunda vuelta contra un candidato comunista el próximo mes.

Con el 83% de los votos escrutados, Kast, fundador del ultraconservador Partido Republicano, obtuvo el 24,1% de los votos, según el Servicio Electoral de Chile. Jeannette Jara, miembro del Partido Comunista de Chile, representante de la coalición gobernante de izquierda, obtuvo el 26,7% de los votos.

Las encuestas indican que Kast tiene muchas más probabilidades que Jara de obtener el aproximadamente 45% de los votos que consiguieron otros tres candidatos de la oposición, lo que lo convierte en el gran favorito para la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Una victoria de Kast marcaría un cambio radical de rumbo para Chile, seis años después de que las protestas masivas por los servicios públicos inadecuados y el alto costo de vida impulsaran la elección del actual Presidente de izquierda, Gabriel Boric, a quien la Constitución le impide buscar un segundo mandato consecutivo.

Los esfuerzos de Boric por implementar reformas sociales para combatir la desigualdad se han visto eclipsados ​​por una ola sin precedentes de delincuencia organizada, con la llegada a Chile en los últimos años de bandas procedentes de Venezuela y otros países. Según las encuestas, la delincuencia y la inmigración, que se disparó durante el colapso económico de Venezuela, son las principales preocupaciones de los votantes.

El desempeño de Jara, quien derrotó a candidatos más moderados en las primarias de junio para convertirse en la única representante de la izquierda, fue incluso peor de lo que esperaban las encuestas y hará “casi imposible” que alcance a Kast, dijo Robert Funk, profesor asociado de ciencia política de la Universidad de Chile.

“Históricamente, a la derecha le ha ido bien”, añadió. “Está bastante claro lo que va a pasar”.

Mientras que los candidatos de derecha triunfaron, la tradicional coalición de centroderecha chilena, Chile Vamos, cayó al quinto lugar, con su candidata, Evelyn Matthei, de 72 años, obteniendo el 12,7%. Matthei inmediatamente prometió su apoyo a Kast.

Kast, de 59 años, ha prometido establecer un “gobierno de emergencia” para tomar medidas rápidas contra el crimen y la migración ilegal, mediante la creación de nuevas instalaciones penitenciarias de máxima seguridad, el aumento de las penas por delitos relacionados con pandillas y la deportación de migrantes indocumentados.

También se ha comprometido a recortar US$ 6.000 millones del gasto público en 18 meses, una idea que muchos economistas han criticado por poco realista.

La segunda vuelta del próximo mes será la elección más polarizada en 35 años de democracia en Chile, aunque tanto Jara como Kast han moderado sus posiciones ideológicas extremas para asegurarse el voto de los centristas.

Kast, católico practicante y padre de nueve hijos, ha restado importancia a los valores familiares conservadores que fueron un pilar fundamental de sus dos campañas presidenciales anteriores, incluyendo su oposición a la legalización parcial del aborto en Chile. Asimismo, ha evitado pronunciarse sobre su apoyo al exdictador chileno Augusto Pinochet.

Jara, de 51 años, miembro del Partido Comunista de Chile desde los 14, se ha comprometido a mantener el equilibrio fiscal, al tiempo que introduce un ingreso mínimo vital mensual de US$ 810, incrementando los ingresos mediante subsidios y transferencias estatales directas a los trabajadores. Su principal promesa en materia de seguridad es un plan para debilitar a las bandas criminales combatiendo el lavado de dinero.

Los candidatos antisistema obtuvieron buenos resultados en medio de la frustración por el fracaso de los partidos tradicionales a la hora de prevenir la crisis de seguridad y resolver los problemas de larga data del costo de vida, según analistas.

Franco Parisi, un empresario populista de derecha, quedó tercero con un inesperadamente alto 19,4% de los votos, mientras que Johannes Kaiser, un congresista libertario y expersonalidad de YouTube, obtuvo el 13,9%.

Un nuevo sistema de voto obligatorio impulsó la participación, con más de 11 millones de votos emitidos, en comparación con los 7,1 millones de la primera vuelta de las elecciones de 2021.

Los primeros recuentos de votos para las elecciones al Congreso, en las que estaban en juego todos los escaños de la cámara baja y la mitad de los de la cámara alta, sugerían que la derecha tendría mayoría en ambas cámaras.

“El problema para Kast será que el bloque de derecha en el Congreso está compuesto por tres coaliciones, algunas moderadas, otras populistas y otras de extrema derecha, con diferentes ideas sobre cómo la derecha debería usar esa mayoría”, dijo Patricio Navia, analista político chileno.

Añadió: “Será un reto mayor unir a la derecha que derrotar a la izquierda”.