Franco Parisi no entrega su respaldo a ninguno de los candidatos al balotaje y los desafía a "ganarse los votos"
El abanderado del PDG sorprendió con los resultados que obtuvo su candidatura, imponiéndose en las regiones de Tarapacá, Atacama, Arica y Parinacota.
Una de las grandes sorpresa de la jornada electoral de este domingo fue el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien se posicionó en tercer lugar con cerca del 19% de las preferencias, imponiéndose en las regiones de Tarapacá, Atacama, Arica y Parinacota.
Desde su sede en Lyon en la comuna de Providencia, Parisi reconoció la derrota y sinceró que fue una "campaña muy bonita, pero también muy injusta".
Entre sus declaraciones, emplazó a los sondeos electorales y apuntó directamente a Alberto Mayol y Cristián Valdivieso: "Manipularon las encuestas, y eso nos perjudicó mucho. Hicieron creer que este voto estaba perdido. Lo lamento por Chile".
Con respecto al balotaje del próximo 14 de diciembre, Parisi dijo que su contienda no responde a los intereses de terceros y que son Kast y Jara quienes tendrán que "ganarse los votos".
"Yo no ando firmando cheques en blanco", declaró.
Pese a la derrota electoral, Parisi celebró la proyección de obtener entre 10 y 15 diputados en la Cámara Baja.
