Johannes Kaiser reafirma su apoyo a Kast en segunda vuelta: "Mi contribución al país también está en este respaldo"
El candidato del Partido Nacional Libertario celebró el resultado obtenido en esta jornada y aseguró que la organización "va a seguir ocupando espacios en el sistema político del país".
“Cumpliremos nuestra palabra”, dijo el candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, desde el hotel NH Collection, en la comuna de Vitacura.
Rápidamente, visto los resultados del conteo que hasta ahora lo dejan en cuarto lugar, salió a respaldar la candidatura de José Antonio Kast (Republicano), aludiendo a que el objetivo del partido es que no triunfe el oficialismo.
Con todo, Kaiser sostuvo que los resultados para ellos representan una victoria. Hace solo algunos meses, dijo el candidato, “no teníamos nada. Ahora vamos a tener senadores. Vamos a tener diputados" Incluso, sostuvo que este es uno de los mejores resultados de una coalición naciente en la historia del país.
“Logramos algo que jamás pensamos que íbamos a lograr”, apuntó.
Apoyo a Kast
El candidato llegó al comando de Kast en Presidente Errázuriz tras reconocer su derrota. En la instancia, entregó su apoyo en segunda vuelta al cadidato.
Desde la sede en Presidente Errázuriz, Kaiser dijo: "Mucha fuerza. Lo digo porque he sufrido en carne propia lo que significa hacer una campaña presidencial, aunque sea por un par de semanas. Mucha fuerza, porque mi contribución al país también está en este respaldo. Para esta segunda vuelta, vamos a apoyarlo, porque al hacerlo estamos apoyando a Chile".
Además, agregó que "votar por José Antonio Kast hoy es votar por Chile".
