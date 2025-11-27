Boric destaca aprobación de Presupuesto: “Seremos la administración con menor crecimiento de la deuda pública desde el primer gobierno de Bachelet”

El Presidente señaló que durante su gestión ha existido “una conducción fiscal seria” y recordó la labor del ministro Mario Marcel.

El Presidente Gabriel Boric agradeció este jueves a los parlamentarios la aprobación del Presupuesto 2026 en la víspera. Se trata de “una buena noticia” para el país y enfrenta cuestionamientos a cifras oficiales afirmando que se trata de un presupuesto “serio y responsable”, señaló.

Desde Magallanes, donde se encuentra de gira, el mandatario indicó que tramitar el erario “fue una tremenda pega y muy dura” y que “agradezco a todos los que colaboraron”, destacando que “conversando y acogiendo propuestas, logramos sacar esto adelante”.

Boric aprovechó de mencionar que con el Presupuesto se garantiza financiar las prioridades sociales como pensiones, aumento de la PGU, salud, vivienda y seguridad.

A continuación, el Jefe de Estado afirmó que “todo esto se ha hecho posible gracias a una conducción fiscal seria” y recordó la labor del “exministro Mario Marcel que continúa Grau en la misma senda”.

El Presidente luego sostuvo que “el Gobierno, y quiero decirlo muy claramente, porque muchas veces se instalan mentiras respecto a estos temas, va a ser la administración con menor crecimiento de la deuda pública desde el primer gobierno de la Presidenta Bachelet; y eso es algo que refuerza la confianza que tiene el mundo en Chile y sus instituciones”.