"Chile es un gran país y debemos cuidarlo": Andrónico Luksic vota en Villa O´Higgins y reitera llamado a la unidad

El empresario Andrónico Luksic votó este domingo nuevamenta en Villa O´Higgins, Región de Aysén, donde reiteró un llamado a la unidad y al respeto en la definición presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

"Nuevamente en Villa O’Higgins, en el Liceo Pioneros del Sur, el colegio que queda más al sur de la hermosa Carretera Austral… Un reconocimiento a los vocales de mesa que están acá desde temprano cumpliendo con su importante labor", indicó en una publicación en su cuenta en X.

"Que vivamos una jornada tranquila y en paz, con unidad y respeto. Chile es un gran país y debemos cuidarlo", agregó.