"Chile es un gran país y debemos cuidarlo": Andrónico Luksic vota en Villa O´Higgins y reitera llamado a la unidad
El empresario e insistió en el respeto en la definición presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.
El empresario Andrónico Luksic votó este domingo nuevamenta en Villa O´Higgins, Región de Aysén, donde reiteró un llamado a la unidad y al respeto en la definición presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.
"Nuevamente en Villa O’Higgins, en el Liceo Pioneros del Sur, el colegio que queda más al sur de la hermosa Carretera Austral… Un reconocimiento a los vocales de mesa que están acá desde temprano cumpliendo con su importante labor", indicó en una publicación en su cuenta en X.
"Que vivamos una jornada tranquila y en paz, con unidad y respeto. Chile es un gran país y debemos cuidarlo", agregó.
Nuevamente en Villa O’Higgins, en el Liceo Pioneros del Sur , el colegio que queda más al sur de la hermosa Carretera Austral… Un reconocimiento a los vocales de mesa que están acá desde temprano cumpliendo con su importante labor . Que vivamos una jornada tranquila y en paz ,… pic.twitter.com/rNdw0ezLua— Andrónico Luksic C. (@aluksicc) December 14, 2025
