Chile Vamos sale al paso por fallo del Tricel que deja fuera a Ximena Rincón de la reelección en el Maule

Oposición acusa revancha oficialista tras fallo contra Rincón, quien anunció que respetará la resolución, pero acusó a Paulina Vodanovic por la impugnación.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Martes 16 de septiembre de 2025 a las 13:17 hrs.

Chile Vamos Boric IPOM Banco Central Senado elecciones
<p>Crédito: Aton</p>

Crédito: Aton

