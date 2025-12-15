De "arrasó el balotaje" a otra victoria para "el movimiento de derecha global": la prensa internacional reacciona al triunfo de Kast

Medios de Europa, Estados Unidos y América Latina informaron sobre la victoria del candidato republicano y destacaron tanto el margen de los resultados, como las ideas políticas del próximo Presidente.

La segunda vuelta en Chile ganaba titulares en la prensa internacional, que destacó el categórico triunfo del republicano José Antonio Kast y quien asumirá como nuevo Presidente el 11 de marzo próximo.

Medios como The New York Times, BBC y Financial Times coincidieron en la "línea dura" del Presidente electo que ha puesto eje en el combate a la delincuencia y la migración irregular, además de remarcar la diferencia con la que el candidato superó a su contrincante oficialista, la exministra comunista Jeannette Jara.

"José Antonio Kast, candidato conservador, fue elegido presidente de Chile el domingo, un viraje abrupto a la derecha en un país en el que los votantes están profundamente preocupados por la seguridad y la migración ilegal", indicó The New York Times. "La victoria de Kast en Chile es otro triunfo para la derecha global", tituló el mismo medio en otro artículo, que también apuntó a las similitudes entre las expresiones de Kast y las del Presidente estadounidense Donald Trump.

BBC destacó la victoria decisiva del republicano "en su tercer intento por postularse a la presidencia" ante la candidata del oficialismo. "En una reunión de sus partidarios en la capital, Santiago, muchos de ellos envueltos en banderas chilenas, cantando y tomándose selfies, hubo júbilo cuando se conocieron los resultados", escribió el medio que además enfatizó en el buen recibimiento de los resultados por parte de los inversionistas, ya que Kast "ha prometido un enfoque de libre mercado para la economía para reducir el Estado y desregular ciertas industrias".

De la misma forma, Financial Times apuntó en su titular a la "aplastante victoria electoral" de Kast ante Jara con un repaso en su discurso de seguridad y regulación de la migración irregular, que lo llevaron al triunfo en la jornada electoral. A su vez, señaló que la victoria del nuevo Presidente "sella un cambio dramático en la dirección política de Chile desde 2019, cuando las protestas masivas por el costo de vida y el enojo contra las élites desencadenaron un debate nacional sobre su modelo económico basado en el mercado y dos esfuerzos fallidos para reescribir la constitución".

Bloomberg también habló de la "aplastante victoria de Kast", con un énfasis en la órbita conservadora liderada por Estados Unidos en la también se verá involucrado Chile tras el resultados de las elecciones. De acuerdo con el medio, para los inversionistas es "crucial que Kast empiece a trabajar mañana" y que "tiene poco tiempo antes de que termine su luna de miel", pues durante meses, le han aplaudido.

“El apoyo de la sociedad al crecimiento y la seguridad pública debería mantener un sesgo positivo hacia los activos chilenos, especialmente en el contexto de términos de intercambio históricamente favorables y una mejora en las perspectivas de inversión”, dijo a Bloomberg Andrés Pérez, economista jefe para LatAm de Itaú.

Mirada iberoamericana

Por el lado latinaomericano y de España, las reacciones fueron variadas. Aunque el diario español El País, enfatizó el triunfo de extrema derecha "por primera vez en democracia", también habló de lo contundente que fue la victoria del candidato republicano.

"El Presidente electo chileno ha ganado de la mano de los otros dos sectores importantes de la derecha -la histórica y la ultra del Partido Libertario-, y lo ha hecho holgadamente, como preveían las encuestas, con unos 16 puntos de distancia frente a Jara. Ha prometido orden y seguridad ante las principales preocupaciones de los chilenos: la delincuencia y la migración irregular", destacó el medio en su análisis del proceso electoral.

Analistas señalaron en El País que la amplia diferencia de los resultados se entiende como una "expresión clara del agotamiento de un ciclo político y del fracaso de las fuerzas tradicionales" para ofrecer respuestas creíbles a "un país atravesado en los últimos años por una superposición de crisis de orden, gobernabilidad y expectativas“.

Por otro lado, el diario peruano El Comercio, resaltó la diferencia de casi 20 puntos entre ambos candidatos y que "gobernará hasta el 2030", mientras que el medio argentino La Nación, tituló con "Kast arrasó en el balotaje, le sacó más de 15 puntos de ventaja a Jara y la derecha volverá a gobernar", donde remarcó el tono conciliador del republicano frente a otras campañas con amplios agradecimientos, además de buscar proyectar "unidad hacia el interior de la derecha".

El medio colombiano La República, subrayó la victoria de Kast frente al Partido Comunista y abordó los desafíos de su llegada a la presidencia. "Desde el inicio de su mandato, Kast, de 59 años y padre de nueve hijos, se enfrentará a grandes desafíos, como un Congreso dividido y presiones para obtener resultados rápidos", destacó.

La República indicó que el aplastante triunfo de Kast "representa un nuevo rechazo hacia la izquierda en América Latina, siguiendo la victoria de Javier Milei en las elecciones argentinas y el fin de 20 años de gobierno socialista en Bolivia con Rodrigo Paz. En los próximos años, Perú, Colombia y Brasil también irán a las urnas".

Incluso, analistas dijeron al medio que el resultado electoral marca el incio de un "nuevo ciclo político centrado en el cambio", con Chile ahora como nuevo aliado de EEUU.